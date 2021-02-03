Ученые ДонГАУ создают универсальный по направлению продуктивности тип овец

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Группа исследователей Донского государственного аграрного университета получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на изобретение «Способ оценки высокой мясной продуктивности овец сальской породы». При участии сотрудников племенной службы Минсельхозпрода Ростовской области и хозяйства ООО «Белозерное» ученые вуза работают над созданием внутрипородного типа животных универсального направления продуктивности.

Выведенная в XX веке сальская порода тонкорунных овец хорошо известна в России, её представители являются многократными чемпионами всероссийских выставок племенных животных, широко используются для получения высококачественной шерсти и выращивания племенной продукции. В настоящее время наиболее значимым является развитие продовольственного направления продуктивности отрасли (молоко и баранина). Новый тип сальской породы, созданием которого занимаются в Донском ГАУ, отличается как раз более высокой мясной продуктивностью.

«Используя внутрипородную селекцию и современные методы молекулярно-генетического анализа, мы стремимся создать тип овец, который будет сочетать высокий уровень шерстной и улучшенные показатели мясной продуктивности. Целевыми индикаторами в данном случае являются улучшение мясных форм животных, повышение убойного выхода, улучшение качественных характеристик баранины и некоторых других параметров», — поясняет руководитель научного проекта, профессор кафедры разведения сельхозживотных, частной зоотехнии и зоогигиены Донского ГАУ Юрий Колосов.

На текущем этапе селекционной работы новая популяция отличается высокой приспособленностью к засушливому климату юга России и местной кормовой базе, высокими материнскими качествами овцематок, сохранностью молодняка, большей живой массой ягнят при рождении (на 15-18%), а также высоким уровнем скороспелости.

Партнером университета выступает племенное хозяйство «Белозерное» Сальского района Ростовской области. По словам директора ООО «Белозерное» Сергея Громакова, в настоящее время в хозяйстве содержатся более 800 голов овцематок, соответствующих целевому стандарту нового типа сальской породы. «В возрасте 4 месяца получаемый от них молодняк достигает живой массы 30 кг и более. Средний суточный прирост массы составляет 220-230 граммов, тогда как обычно молодняк овец сальской породы набирает не более 160-170 граммов», — отмечает он.

По оценкам экспертов регионального Минсельхозпрода, новая популяция более конкурентоспособна по сравнению с животными шерстного направления, то есть развивать бизнес будет выгодно не только крупным хозяйствам, но и малым сельхозпредприятиям, фермерам.