Новая модель автокрана от «Клинцовского автокранового завода»

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Акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод» (Брянская область) продолжает работы по модернизации и разработке новых моделей техники. Недавно в серийное производство запущена новая облегчённая серия автокранов «light» грузоподъёмностью 32-тонны с длиной стрелы 31 метр «ОВАЛОИДного» сечения.

При создании машины были применены передовые технологии и новейшие решения, благодаря которым автокран получил безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики. Технология «ОВАЛОИД» позволяет изготавливать стрелы с увеличенной на 20% жесткостью и грузоподъемностью. Высоту подъема можно увеличить, установив 9-метровый гусек с изменяемым углом наклона 0, 20, 40 градусов. Опционально, автокран можно оснастить рабочей платформой грузоподъёмностью 250 кг.

Автомобильный кран серии КС-55729-5К-1 «light» способен передвигаться по дорогам общего пользования без специального разрешения (нагрузка на заднюю тележку 15 тонн).