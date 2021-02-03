ГК «Римера» расширила линейку энергоэффективного оборудования для нефтедобычи

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Альметьевское предприятие Группы компаний «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ) разработало и передало в производство новые модели вентильных электродвигателей в габаритах 81 и 117 мм.

В соответствии с техническими требованиями ведущих российских нефтедобывающих компаний завод «Алнас» разработал погружные вентильные электродвигатели нового поколения с высоким коэффициентом полезного действия — более 90%. В отличие от стандартных асинхронных электродвигателей пакеты ротора вентильных двигателей оснащены постоянными магнитами и имеют специальную схему подачи питающего напряжения на обмотку статора посредством станции управления. Благодаря этому двигатели потребляют меньше электроэнергии, обладают возможностью плавного регулирования частоты вращения и улучшенными пусковыми характеристиками.

Вентильные электродвигатели (ВЭД) в габарите 81 мм применяются в составе УЭЦН малых габаритных групп 2А и 3, которые предназначены для добычи нефти на осложненном фонде, в ремонтных скважинах и боковых стволах. Запуск и контроль работы ВЭД осуществляется наземной станцией управления, что позволяет оптимизировать добычу жидкости в зависимости от дебита скважины путем точного регулирования частоты вращения двигателя.

— Нефтедобывающее оборудование ГК «Римера» отвечает актуальным требованиям клиентов и тенденциям рынка, на котором отмечается повышенный спрос на энергоэффективное оборудование. Новые вентильные электродвигатели производства завода «Алнас» отличаются пониженным энергопотреблением и улучшенной теплоотдачей, что значительно продлевает ресурс работы насосной установки. Высокий КПД двигателя позволяет снизить эксплуатационные затраты на нефтедобычу от 10 до 35%, — прокомментировал операционный директор завода «Алнас» Ильдар Хайруллин.

В 2021 году «Алнас» планирует передать в серийное производство высокоэффективные ступени электроцентробежных насосов габаритных групп 2А, 5, 5А и 6 класса энергоэффективности Е2 и Е3.