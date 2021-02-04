ЗАО «СММ» ввело в эксплуатацию портальный кран «Витязь» в Морпорту СПб с опережением графика

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Специалистами ЗАО «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Витязь» с шарнирно-сочлененной стреловой системой на территории АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Договор исполнен ЗАО «СММ» с опережением графика: вместо 10 месяцев по договору срок поставки составил 7 месяцев. Соблюдение сроков поставок при сохранении неизменно высокого качества продукции является приоритетной задачей, определенной ЗАО «СММ» на ближайшую перспективу.

Поставленный «Витязь» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных, штучных и навалочных грузов. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме — 63 тонны, в грейферном режиме — 32 тонны. Максимальный вылет стрелы — 40 метров.

Учитывая особенности причала порта, специалистами ЗАО «СММ» была усовершенствована конструкция тележек механизма передвижения крана. За счет установки 12-колесного механизма передвижения снижена нагрузка на колесо и причал.

Весь комплекс монтажных работ крана проходил на территории работающего предприятия. Для того чтобы процесс сборки не препятствовал выполнению производственных задач порта, инженеры ЗАО «СММ» производили работы на специально проложенных временных рельсах. После завершения монтажа кран перегнали на место постоянной эксплуатации.

«Витязь» — третий портальный кран подобной серии в порту Санкт-Петербург. Ранее ЗАО «СММ» поставило 2 портальных крана «Витязь», которые успешно эксплуатируются предприятием, позволяя значительно увеличить объем перевалки и повысить интенсивность обработки грузов.