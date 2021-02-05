Начались круглосуточные поставки чаяндинской нефти в ВСТО
Чаяндинское месторождение ООО «Газпром добыча Ноябрьск» © www.gazprom.ru
С января 2021 года подача жидких углеводородов с Чаяндинского месторождения в систему магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) стала круглосуточной.
В компании отмечают, что с момента начала поставок в 2019 году количество сдаваемой в ВСТО смеси нефти и газового конденсата увеличилось более чем в шесть раз.
Ранее подача жидких углеводородов в ВСТО осуществлялась циклично — по мере накопления партии. Переход на новый режим поставок связан с ростом объемов добычи нефти и газового конденсата, которые ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подготавливает до товарного качества. В конце декабря 2020 года на Чаяндинском месторождении была запущена Установка предварительной подготовки газа № 2 (УППГ-2), что в свою очередь повлияло на прирост объемов добычи газа и газового конденсата.
Выделение газового конденсата осуществляется на Установке комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3). Сюда же ежедневно доставляется порядка 40 автоцистерн нефти (около 1 тыс. тонн). На УКПГ-3 она смешивается с газовым конденсатом в необходимом соотношении в соответствии требованиям технических условий, а затем смесь транспортируется по нефтепроводу на приемо-сдаточный пункт (ПСП).
Приемо-сдаточный пункт Чаяндинского месторождения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» © www.gazprom.ru
На ПСП проводится двойной контроль измерений качественных показателей на соответствие требованиям ГОСТ Р 51858−2002 — в аккредитованной химико-аналитической лаборатории «Газпром добыча Ноябрьск», с применением автоматизированной системы измерений количества и качества нефти.
Новый технологический режим является очередным шагом в развитии Чаяндинского месторождения и способствует его планомерному выходу на проектную производительность.
Автоцистерна с нефтью на Установке комплексной подготовки газа № 3 © www.gazprom.ru
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05.02.2119:06:22