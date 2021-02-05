Начались круглосуточные поставки чаяндинской нефти в ВСТО

Чаяндинское месторождение ООО «Газпром добыча Ноябрьск» © www.gazprom.ru

С января 2021 года подача жидких углеводородов с Чаяндинского месторождения в систему магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) стала круглосуточной.

В компании отмечают, что с момента начала поставок в 2019 году количество сдаваемой в ВСТО смеси нефти и газового конденсата увеличилось более чем в шесть раз.

Ранее подача жидких углеводородов в ВСТО осуществлялась циклично — по мере накопления партии. Переход на новый режим поставок связан с ростом объемов добычи нефти и газового конденсата, которые ООО «Газпром добыча Ноябрьск» подготавливает до товарного качества. В конце декабря 2020 года на Чаяндинском месторождении была запущена Установка предварительной подготовки газа № 2 (УППГ-2), что в свою очередь повлияло на прирост объемов добычи газа и газового конденсата.

© www.gazprom.ru

Выделение газового конденсата осуществляется на Установке комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3). Сюда же ежедневно доставляется порядка 40 автоцистерн нефти (около 1 тыс. тонн). На УКПГ-3 она смешивается с газовым конденсатом в необходимом соотношении в соответствии требованиям технических условий, а затем смесь транспортируется по нефтепроводу на приемо-сдаточный пункт (ПСП).

Приемо-сдаточный пункт Чаяндинского месторождения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» © www.gazprom.ru

На ПСП проводится двойной контроль измерений качественных показателей на соответствие требованиям ГОСТ Р 51858−2002 — в аккредитованной химико-аналитической лаборатории «Газпром добыча Ноябрьск», с применением автоматизированной системы измерений количества и качества нефти.

Новый технологический режим является очередным шагом в развитии Чаяндинского месторождения и способствует его планомерному выходу на проектную производительность.

Автоцистерна с нефтью на Установке комплексной подготовки газа № 3 © www.gazprom.ru