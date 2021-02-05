Рекорды промышленности России в 2020 году

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Несмотря на все сложности коронавирусного 2020 года, промышленность России показала немало высоких достижений в объёмах производства, в том числе и исторических, причём в разных отраслях. Рассмотрим подробнее основные из них.

ТЭК

Выпуск дизельного топлива составил 77,9 млн т — это чуть ниже лучшего с 1990 г. показателя прошлого года (78,4 млн т). При том что переработка нефти сократилась примерно на 15 млн т. Глубина переработки нефти в 2020 г. составила 83,7% (+1 проц. пункт к 2019 г.) — это очередной исторический максимум.

Выработка электроэнергии на АЭС составила 216 млрд кВт*ч (+7 млрд кВт*ч к 2019 г.) — это очередной исторический рекорд, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 128 млрд кВт*ч в 1989 г.

Выработка электроэнергии на ГЭС составила 214 млрд кВт*ч (+18 млрд кВт*ч к 2019 г.) — это очередной исторический рекорд, рост третий год подряд; пик РСФСР — 167 млрд кВт*ч в 1991 г.

Металлургия

Производство готового стального проката составило 61,8 млн т (+0,2 млн т к 2019 г.) — это максимум с 1991 г.; пик РСФСР — 66,6 млн т в 1988 г. (по другим данным — 66,4 млн т).

Химическая промышленность

Производство серной кислоты достигло 14 млн т (+0,6 млн т к 2019 г.), третий год подряд обновив исторический максимум; пик РСФСР — 12,9 млн т в 1988 г.

Производство аммиака достигло 19,6 млн т (+0,4 млн т к 2019 г.), в очередной раз обновив исторический максимум, рост восьмой год подряд. При этом в прошлом году уточнённые данные получились значительно выше оперативных.

Производство минеральных удобрений достигло 24,9 млн т действующего вещества (+1,2 млн т к 2019 г.) — это очередное обновление исторического максимума, рост восьмой год подряд; пик РСФСР — 19,1 млн т в 1988 г. По видам выпуск удобрений составил:

азотные — 11,17 млн т (+0,25 млн т), очередной исторический максимум, рост шестой год подряд;

калийные — 9,46 млн т (+0,78 млн т), новый исторический максимум;

фосфорные — 4,26 млн т (+0,14 млн т), практически повторили результат 1991 г., рост седьмой год подряд.

Производство пластмасс достигло 10,2 млн т (+1,5 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, непрерывный рост идёт с 2009 г.

Производство лакокрасочных материалов составило 1615 тыс. т (+99 тыс. т к 2019 г.) — это лучший результат с 1992 г., рост пятый год подряд.

Производство моющих средств достигло 1989 тыс. т (+117 тыс. т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост восьмой год подряд.

Производство химических волокон составило 191 тыс. т (+1 тыс. т к 2019 г.) — это лучший результат с 1996 г.

Лесопромышленный комплекс

Производство целлюлозы и древомассы всех видов составило 8,77 млн т (+0,52 млн т к 2019 г.). Производство целлюлозы в традиционном понимании (древесная целлюлоза и полуцеллюлоза) оценивается в 7 млн т против 6,5 млн т год назад. По обоим показателям превышен уровень 1991 г.; пик РСФСР 1988 г. составляет 8,35 млн т по целлюлозе и, оценочно, около 10,5 млн т по целлюлозе с древомассой.

Производство бумаги и картона достигло 9,54 млн т (+0,39 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 8,58 млн т в 1988 г.

Машиностроение

Выпуск магистральных тепловозов составил 233 секции — это второй результат в истории, уступающий только прошлогоднему рекорду (283 секции).

Производство пассажирских вагонов составило 1980 штук (+348 штук к 2019 г.) — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2008 г. (2143 штуки).

Производство холодильников и морозильников составило 3,55 млн штук (+0,18 млн штук к 2019 г.) — это лучший результат за последние 6 лет, рекорд 2012 г. составляет 4,3 млн штук, пик РСФСР — 3,77 млн штук в 1990 г.

Производство стиральных машин достигло 5,25 млн штук (+0,39 млн штук к 2019 г.) — это третий результат в истории, уступающий только пику 1990-91 гг. (до 5,54 млн штук); рост пятый год подряд.

Легкая промышленность

Производство тканей составило 6,5 млрд кв. м (+0,51 млрд кв. м к 2019 г.) — это лучший результат с 1992 г., однако обеспечен он главным образом неткаными материалами, которые преобладают в выпуске с 2011 г.

Пищевая промышленность

Производство растительных масел достигло 7,31 млн т (+0,54 млн т к 2019 г.) — это очередной исторический максимум, рост пятый год подряд. Из этого объёма 5,86 млн т составило подсолнечное масло, тогда как выпуск прочих (в основном соевого и рапсового) — 1,45 млн т — превысил рекорд РСФСР по общему производству растительных масел.

Производство колбасных изделий составило 2361 тыс. т (+79 тыс. т к 2019 г.). С большой вероятностью, это новый исторический максимум: нынешняя группировка, используемая с 2017 г., примерно на 200 тыс. т меньше прежней, по которой пик составил 2533 тыс. т в 2012 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) составило 566 тыс. т (+26 тыс. т к 2019 г.) — это новый исторический максимум, рост седьмой год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Производство сливочного масла составило 282 тыс. т (+12 тыс. т к 2019 г.) — это чуть ниже лучшего за последние 23 года результата 2004 г.

Производство переработанного и консервированного картофеля достигло 348 тыс. т (+38 тыс. т к 2019 г.) — это почти наверняка исторический рекорд: до 2010-х гг. товар не входил даже в расширенный перечень важных видов пищевой продукции, а в 2010 г. выпуск равнялся всего 119 тыс. т.

Производство комбикормов составило 30,9 млн т (+0,5 млн т к 2019 г.) — это максимум с 1992 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т.

Методологический комментарий

Для расчёта прироста использовались оперативные данные за 2020 г. из «Информации о социально-экономическом положении России» и сообщения «О промышленном производстве в 2020 году» Росстата и уточнённые данные за 2019 г. из базы данных ЕМИСС (https://www.fedstat.ru/indicator/57783) и публикаций Росстата. Показатели прироста, публикуемые в «Информации…», рассчитываются к предварительным данным предыдущего года (используется отдельная база оперативных месячных показателей).