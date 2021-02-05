На фармацевтическом заводе «Биохимик» в Саранске запущена новая линия

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Саранский завод «Биохимик» запустил новое ампульное производств готовых лекарственных средств. Здесь будут выпускать такие востребованные препараты, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие. Запуск линии позволит увеличить выпуск готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза — до 15 млн единиц в месяц.

С 2015 года АО «Биохимик», входящее в группу фармацевтических компаний «Промомед», совместно с научным сообществом разработало ряд препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Запуск новой линии на «Биохимике» — это существенный вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция.

Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону (а это случится в феврале-марте), можно будет сказать о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний.

© minpromtorg.gov.ru