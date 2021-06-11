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Экспорт

В Габон доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

В среду, 9 июня, Габон получил 10.000 доз российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Либревилле в международном аэропорту им. Леона Мба и доставил 10.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения вакцинации. Вакцины были направлены в Национальное фармацевтическое управление Габона (OPN) для сохранения при температуре минус 20 °C.

10 июня партия вакцины «Спутник V» была официально передана Министерству здравоохранения Габона, на встрече в Министертве присутствовали чиновники Министерства и посол России в Габоне. В дальнейшем Габон планирует получить 2 млн. доз вакцины «Спутник V».

 © clck.ru

 © clck.ru

В среду 17 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Габон стал 29-й страной и 4-м государством Африки, одобрившим применение российской вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © sputnikvaccine.com

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com @ActualiteG,
  2. twitter.com @gabonmediatime,
  3. www.gabonmediatime.com,
  4. lalibreville.com,
  5. Ambassade de Russie au Gabon,
  6. Ministère de la Santé @SanteGOUVGA,
  7. twitter.com @sputnikvaccine,
  8. rdif.ru/fullNews/6444/,
  9. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, Габон, covid-19
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