В Габон доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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В среду, 9 июня, Габон получил 10.000 доз российской вакцины «Спутник V». Самолет приземлился в Либревилле в международном аэропорту им. Леона Мба и доставил 10.000 доз вакцины «Спутник V», а также партию медицинских расходных материалов для проведения вакцинации. Вакцины были направлены в Национальное фармацевтическое управление Габона (OPN) для сохранения при температуре минус 20 °C.

10 июня партия вакцины «Спутник V» была официально передана Министерству здравоохранения Габона, на встрече в Министертве присутствовали чиновники Министерства и посол России в Габоне. В дальнейшем Габон планирует получить 2 млн. доз вакцины «Спутник V».

© clck.ru

© clck.ru

В среду 17 февраля 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Габон стал 29-й страной и 4-м государством Африки, одобрившим применение российской вакцины «Спутник V».

@sputnikvaccine © sputnikvaccine.com

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