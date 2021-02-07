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Сборка головного образца уникальной тихоходной турбины проходит на высокотехнологичной производственной площадке Ленинградского Металлического завода в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Его запустили в 2012 году. Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

В настоящее время специалисты ЛМЗ уже завершили сборку проточной части цилиндров низкого давления и осуществляют установку роторов низкого давления. Кстати, уже в этом году они обещают завершить окончательную сборку и провести все необходимые испытания.

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Несколько фактов о новом оборудовании: диметр каждого ротора низкого давления с установленными лопатками более 6,5 м при весе свыше 230 тонн.

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Для справки. По частоте вращения паровые турбины для мощных энергоблоков бывают двух видов — быстроходные и тихоходные. Принципиальное отличие — в количестве оборотов, которое совершает ротор за минуту. Для быстроходной турбины — это 3000 оборотов в минуту, для тихоходной — в два раза меньше — 1500. На сегодняшний день быстроходные турбины, спроектированные конструкторами ЛМЗ, являются самыми мощными в мире. Ленинградский Металлический завод (ЛМЗ) исторически специализировался на производстве быстроходных агрегатов различной мощности для ТЭС и АЭС.