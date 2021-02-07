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Фотофакты

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты

 © avatars.mds.yandex.net

Сборка головного образца уникальной тихоходной турбины проходит на высокотехнологичной производственной площадке Ленинградского Металлического завода в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Его запустили в 2012 году.

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

В настоящее время специалисты ЛМЗ уже завершили сборку проточной части цилиндров низкого давления и осуществляют установку роторов низкого давления. Кстати, уже в этом году они обещают завершить окончательную сборку и провести все необходимые испытания.

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Несколько фактов о новом оборудовании: диметр каждого ротора низкого давления с установленными лопатками более 6,5 м при весе свыше 230 тонн.

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Производство первой в России тихоходной паровой турбины набирает оборотыПроизводство первой в России тихоходной паровой турбины набирает обороты © avatars.mds.yandex.net

Для справки. По частоте вращения паровые турбины для мощных энергоблоков бывают двух видов — быстроходные и тихоходные. Принципиальное отличие — в количестве оборотов, которое совершает ротор за минуту. Для быстроходной турбины — это 3000 оборотов в минуту, для тихоходной — в два раза меньше — 1500. На сегодняшний день быстроходные турбины, спроектированные конструкторами ЛМЗ, являются самыми мощными в мире. Ленинградский Металлический завод (ЛМЗ) исторически специализировался на производстве быстроходных агрегатов различной мощности для ТЭС и АЭС.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/zavodfo...et-oboroty-601af0df571f7906b2beef31

Санкт-Петербург, Ленинградский Металлический завод, Силовые Машины, импортозамещение, турбины
  • Нет аватара Александр У.
    07.02.2118:45:58

    А для какого проекта производят эту турбину?

    #1224631
  • Clausson Clausson
    07.02.2119:24:24

    Ничего себе какая дура    

    #1224637
  • Нет аватара BRO
    07.02.2119:40:39

    Чего только стоит её отбалансировать. А в чем преимущество тихоходной турбины, выше ресурс?

    #1224641
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      07.02.2120:49:08

      Они должны быть дешевле в производстве и эксплуатации, потому что не так нагружены их элементы. Вот на фото она явно стальная, а в быстроходных турбинах высокой мощности титан, как минимум на последней ступени.

      #1224653
  • Иван Кротов Иван Кротов
    07.02.2119:48:39

    Её для АЭС сделают?

    #1224644
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