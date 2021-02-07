В Кировской области для агрофирмы «Немский» построен новый элеватор на российском оборудовании

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Агрофирма «Немский», входящая в агрохолдинг «Дороничи» — один из лидеров сельхозпроизводства Кировской области. Предприятие занимается производством молока, мяса и зерна с глубокой переработкой всей продукции. Сейчас в хозяйстве содержатся 3100 голов на беспривязи и 1627 КРС на четырёх привязных площадках.

Для снабжения животных качественным комбикормом, снижения издержек и увеличения объёмов готовой продукции, агрофирма в 2019 году приняла решение о строительстве элеватора.

Спроектировала элеватор и поставила под ключ компания «Агропромтехника». Выбор на нее у руководства агрофирмы пал не случайно. Ключевым стал территориальный фактор.

В начале зимы 2020 года агропромышленный холдинг «Дороничи» проводил тендер на строительство элеватора. Основным условием было возведение объекта «под ключ»: от разработки проекта до строительства элеватора, полностью готового к работе. Компания «Агропромтехника» одержала поеду в данном тендере.

Строительство объекта началось в апреле 2020 года. А уже в конце августа зернокомплекс КЗС-60-Ф с системами сортировки и очистки зерна, а также три плоскодонных силоса объёмом 1000 тонн каждый были готовы к работе.

В агрофирме «Немский» установили систему предварительной очистки с пропускной способностью 150 т/ч и зерносушилку КЗС-60-Ф. Ее производительность составляет 60 т/час или 1200 т/сутки.

Благодаря системе полной автоматизации комплекса, управлять рабочим процессом может всего один оператор со своего рабочего места.