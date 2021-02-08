В Венгрию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла во вторник 2 февраля 2021 года в Венгрию. В рамках первой поставки Венгрия получила 40 тысяч доз. «Спутник V» был одобрен в Венгрии 21 января 2021 года. 22 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Венгрия подписали контракт о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Спутник V» будет поставлен в Венгрию в три этапа. В сумме планируется поставить 2 млн. доз вакцины.

В Венгрии прививочная кампания «Спутник V» стартует на этой неделе, с 8 февраля. На день регистрации вакцины, в Венгрии закончили изучение «Спутник V», показавшей хорошие результаты. Вакцина получила зелёный свет для применения как эффективная и безопасная.

Переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии продолжаются. Работа по продвижению российской вакцины в Венгрии, включая ее регистрацию, контрактные переговоры, координация поставок и производство осуществляется РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций) при участии торгового представительства и посольства РФ в Венгрии.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, отмечает РФПИ.

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Белоруссия, регистрация 21.12.2020 Аргентина, регистрация 23.12.2020 Сербия, регистрация 31.12.2020, Боливия, регистрация 06.01.2021 Алжир, регистрация 10.01.2021 Палестина, регистрация 11.01.2021 Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Туркмения, регистрация 18.01.2021 Венгрия, регистрация 21.01.2021, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Пакистан, регистрация 24.01.2021, Иран, регистрация 26.01.2021, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Тунис, регистрация 30.01.2021, Армения, регистрация 01.02.2021, Мексика, регистрация 03.02.2021, Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Ливан, регистрация 05.02.2021, Республика Сербская, регистрация 05.02.2021, Мьянма, регистрация 06.02.2021

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