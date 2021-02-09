Ростех возродил производство классических театральных биноклей времен СССР

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начал производство классических театральных биноклей, которые работают по схеме ученого Галилео Галилея. Выпущена первая партия изделий в количестве 50 штук. Прибор c регулятором фокусного расстояния создан для наблюдения за спектаклями и концертами.

Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе» возобновил производство галилеевских театральных биноклей БГН, которые предприятие выпускало с 1950-х по 1990-е годы. Такие бинокли повышают комфорт зрителей при посещении концертов, спектаклей, соревнований и других культурных и спортивных мероприятий.

«Классические бинокли БГН знакомы каждому, кто хотя бы раз в жизни посещал театры. Последние 20 лет они не производились. Сейчас мы решили возродить традицию и возобновить производство биноклей. При этом их качество и долговечность станут еще выше, а оптические характеристики и внешний вид останутся неизменными», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Советские театральные бинокли отличались надежной конструкцией из стекла и металла. В современном исполнении качество марки стекла и механической обработки стало еще выше. При этом сохранены оптические характеристики бинокля: 2,5-кратное увеличение, диаметр объектива 24 мм и угол зрения 12,4 градуса. При габаритах 100×34×53 мм вес объектива составляет всего 140 г.