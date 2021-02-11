АО «Трубодеталь» разработало уникальную продукцию для добычи ресурсов в условиях вечной мерзлоты

© www.interfax-russia.ru

(Челябинск, входит в состав «Объединенной металлургической компании», ОМК) начало производство нового вида специальных изделий из обсадных труб для обустройства нефтегазодобывающих скважин в условиях вечной мерзлоты — термокейсов со сварным соединением.

Новый тип термокейсов был разработан для ПАО «Газпром», запатентован, продукцию планируется поставить в этом году. Вместе с тем объем поставок новых изделий в адрес «Газпрома» .

Новая продукция в отличие от типовых термокейсов, которые завод выпускает с 2018 года, более устойчива к работе в агрессивных условиях, имеет новую — сварную — схему соединения труб в колонны, что позволяет без лишнего оборудования создавать конструкции длиной до 70 метров.

Кроме того толщина соединения такого термокейса — меньше типового, что позволяет делать скважины с меньшим диаметром, а значит, снизить затраты на бурение.

Ранее «Трубодеталь» выпускала термокейсы с фланцевым и резьбовым соединением, из первых можно обустраивать скважины глубиной только до 25 метров, из вторых — до 70 метров, однако, требуется дополнительное оборудование для обустройства.

Термокейсы — конструкция из двух обсадных труб различных диаметров, сделанная по технологии «труба в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном. Это позволяет поддерживать постоянно низкие температуры вокруг места бурения скважины во избежание поломок оборудования и аварий из-за оттаивания мерзлоты.

https://omk.ru/...ications/32444/