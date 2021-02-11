Робототехнический комплекс «Удар» научили автономному движению на поле боя

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Сегодня оборонные предприятия активно работают над созданием военной техники нового типа — робототехнических комплексов. За последние годы в России сложилась целая линейка таких боевых роботов. Один из ярких представителей — многофункциональный комплекс «Удар».

Созданием этого робота на базе боевой машины пехоты БМП-3 занимается ковровский ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы». Уже собран «Удар», управляемый дистанционно, а совсем скоро бронированный робот научится воевать на автопилоте.

Первый «Удар»

В 2007 году в рамках научно-исследовательской работы «Филин» был создан первый легкий робот, который можно назвать предшественником «Удара». Он стал базой для отработки дистанционного управления, изучения способов передачи команд. Эти успешные испытания сделали возможным появление робототехнического комплекса среднего весового класса «Удар» на базе боевой машины БМП-3.

«Удар» впервые был показан широкой общественности в конце 2015 года на выставке «День инноваций Минобороны». Там он наглядно продемонстрировал свои возможности на дистанционном управлении. В качестве вооружения использовался боевой модуль с 30-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет». В состав комплекса кроме самого робота на базе БМП-3 может входить разведывательный беспилотник, подвижный пункт управления и переносной пульт управления.

© rostec.ru

«Удар» — многофункциональный робототехнический комплекс. Его уникальность и основное преимущество заключается в универсальности. В этом комплексе подразумевается использование различных сменных целевых нагрузок, в связи с чем «Удар» может стать боевым, а может использоваться для выполнения задач разведывательного, технического и тылового обеспечения. Например, робот может доставлять грузы или эвакуировать солдат прямо с поля боя.

Универсальность комплекса заключается и в вариативности способа управления — робототехнический комплекс может работать под управлением экипажа, на дистанционном управлении или перейти в автономный режим.

Умный и самостоятельный

Сейчас идет работа над созданием полностью автономного «Удара». Робот сможет автономно передвигаться по полю боя, а также взаимодействовать с беспилотниками. В любой момент режим «самостоятельного робота» можно отключить и управление снова перейдет к человеку.

Преимущество полностью автономного варианта заключается не только в том, что робот может взять на себя потенциально опасные задачи. Еще один положительный момент в такой ситуации — «Удар» движется в режиме радиомолчания. Кстати, полная автономность подразумевает и работу навигационной инерциальной системы в отсутствии связи со спутниками. Ведь в боевых условиях противник может заглушить сигнал навигаторов GPS или ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому «Удар» учится еще большей самостоятельности — уметь принимать решения, строить маршрут, ориентироваться на местности как это делает обычный водитель любой боевой машины.

© rostec.ru

«При разработке „Удара“ специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности и могут рассчитываться параметры боевого задания», — рассказал ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Ковровские конструкторы не приостанавливают работы по интеллектуальному развитию своего детища. Однако, уже сейчас ясно, что ВНИИ «Сигнал» удалось разработать востребованный робототехнический комплекс, который занимает достойное место в линейке боевых роботов для Российской армии. Сегодня очевидно, что в ближайшие годы такие комплексы будут в центре внимания. Уже сейчас на выставках можно увидеть целый арсенал отечественных гусеничных и колесных роботов: легкий роботокомплекс «Нерехта», комплекс «Паладин», робототехнические комплексы разминирования семейства «Уран», «Соратник» и другие машины.