Завод «Красное Сормово» спустил на воду пятый сухогруз для «Альфы»

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На заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась церемония спуска сухогрузного теплохода проекта RSD59 «Леонид Пестриков». Это пятое судно в серии из девяти сухогрузов для ООО «Альфа».

Церемония спуска судна на воду — итог ответственной работы сотен людей, подчеркнул генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин. Сухогруз «Леонид Пестриков» станет 25-м теплоходом проекта RSD59, который сошел со стапеля «Красного Сормова». Всего к началу 2021 года завод передал заказчикам 22 сухогруза проекта RSD59. Сегодня верфь стала лидером среди российских судостроительных предприятий по количеству построенных сухогрузов этого проекта", — заявил Михаил Першин.

Представители компании «Альфа» не первый раз присутствуют на церемонии спуска судна на «Красном Сормове», сообщил директор департамента судостроения ООО «Альфа» Валерий Свинухов. Компания уже эксплуатирует два сухогруза, которые были построены на нижегородской верфи. «Суда работают без нареканий, безаварийно, — отметил Валерий Свинухов. — Особая благодарность заводу „Красное Сормово“ — за сроки выполнения заказов: все суда сдаются досрочно. Мы планируем заключить новые контракты на строительство нескольких сухогрузов проекта RSD59».

Теплоходы проекта RSD59 отличаются увеличенным дедвейтом, повышенной маневренностью и вместимостью трюма по сравнению с другими отечественными сухогрузами. По словам Валерия Свинухова, «Леонид Пестриков» будет приписан к порту Таганрога. Сухогруз планируется отправить в первый рейс в Италию для перевозки зерна в июне этого года.

По традиции крестная мать нового сухогруза Наталья Скочинская разбила о борт теплохода бутылку шампанского. «Я очень счастлива и благодарна за то, что мне предоставили почетное право стать крестной матерью судна. Желаю „Леониду Пестрикову“ семь футов под килем, безаварийной работы, долгой и счастливой службы. Я буду молиться за этот сухогруз», — поделилась Наталья Скочинская. Кроме того, прошла церемония освящения судна настоятелем Церкви Александра Невского.

После спуска сухогруз «Леонид Пестриков» будет достраиваться на воде, а весной 2021 года пройдет ходовые испытания. Затем сухогруз передадут заказчику. Как пояснили в ООО «Альфа», новый сухогруз будет носить имя Леонида Пестрикова, поскольку этот человек показал себя настоящим профессионалом и патриотом.