В Свердловской области открыли Дворец технического творчества

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В Свердловской области в Верхней Пышме начал работать Дворец технического творчества — подразделение Дворца молодёжи. Четырёхэтажное здание, оснащённое всем необходимым для выстраивания образовательного процесса по самым современным стандартам, построено на бюджетные средства при поддержке «Уральской горно-металлургической компании».

© midural.ru

Дворец технического творчества — уникальный инженерно-технический кластер. Здесь располагаются самый крупный в Свердловской области и третий по счету в структуре Дворца молодёжи детский технопарк «Кванториум», экспозиция промышленных технологий УГМК, шахматный клуб, зона коворкинга и актовый зал на 444 места, а осенью 2021 года откроется Центр цифрового образования «IT-куб».

© midural.ru

Дворец технического творчества в Верхней Пышмы появился на базе отделения политехнического образования Дворца молодёжи. Образовательное направление готовит будущих лидеров в сферах технологий. Дети в возрасте от 7 до 17 лет получают базовые навыки по робототехнике, беспилотным и адаптивным технологиям, программированию, электронике, учатся работать на высокоточном оборудовании.