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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Москве заложили первый камень инновационного центра

 © zelenograd-news.ru

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» приступил к строительству в Зеленограде инновационного центра проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники.

4 февраля состоялась церемония открытия памятной таблички на месте будущего комплекса.

Центр, состоящий из двух зданий в 5 и 11 этажей, объединит различные площадки — от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В реализацию проекта планируется вложить около 1,5 млрд рублей. В результате здесь будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Центр будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Каждый год в нём смогут обучаться и проходить практику не менее 300 студентов.

 © nashesilino.ru
Источник: https://zelenograd-news.ru/news/soc...o_innovatsionnogo_tsentra&PAGEN_2=2

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Москова, Технополис Москва
  • Нет аватара SupersonicAir
    13.02.2122:18:37

    Учился в МИЭТе. На фото угол универа и вышка освещения стадиона. Моя Альма Матер). Рад, что в развитие электроники вкладываются деньги, нам это очень нужно.

    #1225311
  • Alex M Alex M
    14.02.2101:20:36

    Меня очень волнует, что делает Ростех по части создания своего оборудования для производства микросхем? Выделены ли деньги, взялись ли предприятия за эту работу и какие конкретно? Может тендеры пробегали? Или информация секретна?

    Раньше за Маппером следил очень внимательно…

    #1225323
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