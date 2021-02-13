В Москве заложили первый камень инновационного центра

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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» приступил к строительству в Зеленограде инновационного центра проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники.

4 февраля состоялась церемония открытия памятной таблички на месте будущего комплекса.

Центр, состоящий из двух зданий в 5 и 11 этажей, объединит различные площадки — от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В реализацию проекта планируется вложить около 1,5 млрд рублей. В результате здесь будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Центр будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Каждый год в нём смогут обучаться и проходить практику не менее 300 студентов.

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