В Москве заложили первый камень инновационного центра
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» приступил к строительству в Зеленограде инновационного центра проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники.
4 февраля состоялась церемония открытия памятной таблички на месте будущего комплекса.
Центр, состоящий из двух зданий в 5 и 11 этажей, объединит различные площадки — от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В реализацию проекта планируется вложить около 1,5 млрд рублей. В результате здесь будет создано более тысячи новых рабочих мест.
Центр будет введен в эксплуатацию до конца 2023 года. Каждый год в нём смогут обучаться и проходить практику не менее 300 студентов.
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