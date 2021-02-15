На Алтае Рубцовский завод запчастей начал выпускать новый посевной комплекс Vita СЗ-5,4

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Рубцовский завод запасных частей входит в объединение компаний «Алмаз». Основное направление деятельности завода — производство почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней. Ежегодно предприятие производит шесть миллионов единиц запасных частей и свыше двух тысяч почвообрабатывающих машин и сеялок.

Предприятие запустило в серийное производство новую сеялку— Vita СЗ-5,4. Её главная особенность — система контроля высева. Она предоставляет оператору информацию по скорости движения, обработанной площади, маршруте движения и неисправности оборудования: например, сообщит о засорении семяпровода.

Детали, которые встроены в посевной комплекс, помогают контролировать работу механизатора. Вести учет обработанной площади можно с любого устройства с доступом в интернет. Помимо этого, при установке допдатчика система также отслеживает расход топлива.

Отмечается, что на сеялке имеется два вариатора, один из которых нужен для семенных высевающих аппаратов, а второй — для туковых. Есть также легкая и быстрая настройка норм высева вариаторами. Высевающий аппарат сделан из полимерных материалов и ему не страшна коррозия, он легко регулируется и не повреждает семена.

Посевной комплекс можно применять с прикатывающими колесами, которые создают контакт между почвой и зерном ,при этом поднимая влагу из нижнего слоя почвы. В комплекте с таким видом сеялки имеется транспортное устройство, с которым ее габарит по ширине составляет не более трех метров. Благодаря этому сеялку можно перевозить по дорогам общего назначения.

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