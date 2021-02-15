Петрозаводскмаш отгрузил первую партию трубных узлов для АЭС «Аккую»

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) отгрузил первую партию трубных узлов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для энергоблока № 1 АЭС «Аккую», сооружаемой в Турции.

Для ГЦТ одного энергоблока АЭС «Аккую» сотрудники Петрозаводскмаша из 34 трубных заготовок собирают 20 трубных узлов, а также комплекты колец для аттестации технологии сварки и аттестации сварщиков на монтаже. В процессе изготовления внутренняя поверхность труб плакируется нержавеющим слоем, к заготовкам привариваются штуцеры и патрубки, после чего производится сборка в трубные узлы.

Первая партия — два трубных узла — была отгружена с завода автомобильным транспортом. Расстояние около 5 тыс. км груз преодолеет примерно за две недели. Общая масса труб ГЦТ для первого энергоблока АЭС «Аккую» составит более 265 тонн.

ГЦТ внутренним диаметром 850 мм и общей длиной 146 м соединяет основное оборудование первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Во время эксплуатации атомной станции по трубам ГЦТ циркулирует теплоноситель первого контура при температуре до 330 градусов Цельсия под высоким давлением — 160 атмосфер. Для защиты трубопровода от агрессивного воздействия теплоносителя на внутреннюю поверхность кованых заготовок наносится антикоррозионное покрытие.