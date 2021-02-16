Товары экспортного роста России в 2020 г. Часть 2: промышленность

Несмотря на падение мировых цен, почти повсеместное сжатие спроса и другие трудности, связанные с пандемией коронавируса, России в 2020 г. удалось показать положительную динамику стоимостных объёмов экспорта по многим товарам. Далее рассмотрим наиболее существенные из них.

Вторая часть посвящена промышленности (кроме пищевой).

Часть 1: АПК

Золото: рост на 12772 млн долл. или в 3,2 раза. Основной прирост: Великобритания, Швейцария, Турция, Казахстан.

Палладий: рост на 2187 млн долл. или 51%. Основной прирост: Великобритания, США, Гонконг, Япония Швейцария.

Медь: рост на 505 млн долл. или 12%. Основной прирост: Китай, Турция, Египет, Кувейт.

Полиэтилен: рост на 449 млн долл. или в 2,2 раза. Основной прирост: Китай, Турция, Бельгия, Казахстан.

Родий: рост на 444 млн долл. или в 2,9 раза. Основной прирост: США, Великобритания, Германия, Италия, Республика Корея.

Медные руды и концентраты: рост на 418 млн долл. или в 2,8 раза. Основной прирост: Китай.

Полипропилен: рост на 285 млн долл. или 76%. Основной прирост: Турция, Китай, Бельгия Украина, Вьетнам, Италия, Польша.

Лекарства: рост на 195 млн долл. или 35%. Основной прирост: Узбекистан, Украина, Казахстан, засекреченные страны, Азербайджан, Германия, Армения, Киргизия, Туркмения, Мексика, Марокко.

Упаковочная бумага и картон (кроме мелованных, пропитанных и т. п. ): рост на 165 млн долл. или 21%. Основной прирост: Китай, Эквадор, Италия, Гана, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам, Саудовская Аравия, Кения, Бельгия, Румыния, Польша.

Битумные смеси: рост на 145 млн долл. или в 3,1 раза. Основной прирост: ОАЭ, Парагвай, Казахстан, Эстония.

Пассажирские вагоны: рост на 117 млн долл. или в 2,5 раза. Основной прирост: Египет, Казахстан, Венгрия.

Серебро: рост на 105 млн долл. или 33%. Основной прирост: Великобритания, Турция, Швейцария, ОАЭ.

Ядерные реакторы и их части: рост на 98 млн долл. или в 2,1 раза. Основной прирост: Белоруссия, Бангладеш, Турция, Иран, Болгария, Швейцария, Венгрия.

Спецавтотранспорт: рост на 85 млн долл. или 23%. Основной прирост: Алжир, Египет, засекреченные страны, Мьянма, Китай.

Горячекатаный нелегированный листовой прокат: рост на 85 млн долл. или 3%. Основной прирост: Вьетнам, Тайвань, Мексика, Китай, Бельгия, Алжир, Нидерланды, Нигерия, Северная Македония, Таджикистан, Литва.

Жидкостные насосы: рост на 72 млн долл. или 23%. Основной прирост: Бангладеш, Турция, Узбекистан, Белоруссия.

Электрические двигатели и генераторы: рост на 72 млн долл. или 26%. Основной прирост: Бангладеш, Литва, Турция.

Лом черных металлов: рост на 69 млн долл. или 6%. Основной прирост: Турция, Финляндия, Египет, Литва, Эстония, Вьетнам, Португалия, Малайзия.

Прутки нелегированные горячекатаные: рост на 64 млн долл. или 8%. Основной прирост: Гонконг, Туркмения, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Румыния, Доминиканская Республика, Китай, Узбекистан, Армения, Израиль, Италия, Канада.

Никелевые руды и концентраты: рост на 62 млн долл. или в 4,2 раза. Основной прирост: Швейцария.

Паровые котлы: рост на 58 млн долл. или в 2,6 раза. Основной прирост: Турция, Украина.

Полимерные плёнки и листы: рост на 58 млн долл. или 12%. Основной прирост: Италия, Казахстан, Бельгия, Украина, Чехия, Польша, США, Испания, Германия, Франция, Литва, Венгрия, Румыния.

Платина: рост на 57 млн долл. или 9%. Основной прирост: Великобритания, Швейцария, США, Германия.

Диагностические реагенты: рост на 51 млн долл. или в 2,3 раза. Основной прирост: Украина, ОАЭ, Узбекистан, Италия, Казахстан, Белоруссия, Германия, Австрия.

Медицинские приборы и инструменты: рост на 48 млн долл. или 42%. Основной прирост: Казахстан, Украина, Сербия, Киргизия, Узбекистан, Италия, Босния и Герцеговина, Латвия, Белоруссия, Австрия, Абхазия.

Пестициды: рост на 48 млн долл. или 32%. Основной прирост: Казахстан, Туркмения, Украина, Азербайджан, Армения.

Бензиновые двигатели: рост на 44 млн долл. или 43%. Основной прирост: Япония, Казахстан, Мексика, Польша, Украина.

Специальные электрически машины: рост на 43 млн долл. или 30%. Основной прирост: Алжир, Индия, Вьетнам, Китай, Великобритания, Таиланд, Гонконг, Бангладеш, Чехия.

Алюминиевая проволока: рост на 43 млн долл. или 15%. Основной прирост: Турция, Казахстан, Эстония, Польша, Финляндия, Италия, США, Республика Корея, Нидерланды, Греция, Мексика, Украина (год назад значительная часть продавалась в Швейцарию для минимизации риска санкций, связанных с «Русалом»).

Щепа: рост на 42 млн долл. или 35%. Основной прирост: Финляндия.

Трикотажная одежда: рост на 41 млн долл. или 19%. Основной прирост: Белоруссия, Казахстан, Украина, Армения, Киргизия.

Рельсы: рост на 39 млн долл. или 33%. Основной прирост: Монголия, Китай, Бразилия, засекреченные страны, Литва, Белоруссия, Грузия, Бангладеш.

Полупроводники: рост на 37 млн долл. или 56%. Основной прирост: Казахстан, Индия, Великобритания.

Специальные текстильные изделия (главным образом медицинские маски): рост на 36 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Китай, Белоруссия, Казахстан, Украина, Гонконг, Туркмения, Грузия, Чехия, Литва, Абхазия.

Никелевый штейн: рост на 35 млн долл. или 3%. Основной прирост: Швейцария.

Оборудование для переработки минеральных веществ: рост на 32 млн долл. или 19%. Основной прирост: Узбекистан, Литва, Армения, Пакистан, Финляндия, Вьетнам, ОАЭ, Ангола, Китай, Эстония, Перу.

На 20-30 млн долл. вырос экспорт записанных компакт-дисков (+13%), мыла и влажных салфеток (+23%), документации и книг (+7%), холодильного оборудования (+15%), пеллет (+9%), теплообменников (+7%), янтаря (в 2,1 раза), текстильной одежды (+9%), моющих и чистящих средств (+7%), никеля (+1%), дизельных двигателей (+19%), профилированных пиломатериалов (+20%), промышленных жирных кислот (в 2,3 раза), санитарно-гигиенической бумаги (+44%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:2254566804360568:NO