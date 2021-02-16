Товары экспортного роста России в 2020 г. Часть 1: АПК

Несмотря на падение мировых цен, почти повсеместное сжатие спроса и другие трудности, связанные с пандемией коронавируса, России в 2020 г. удалось показать положительную динамику стоимостных объёмов экспорта по многим товарам. Далее рассмотрим наиболее существенные из них.

Первая часть посвящена АПК.

Часть 2: промышленность

Пшеница: рост на 1804 млн долл. или 28%. Основной прирост: Египет, Турция, Пакистан, засекреченные страны, Судан, Таиланд, Иордания, Филиппины, Саудовская Аравия, Танзания, Шри-Ланка.

Подсолнечное масло: рост на 606 млн долл. или 27%. Основной прирост: Китай, Индия, Турция, Узбекистан, Афганистан, Туркмения.

Ячмень: рост на 322 млн долл. или 42%. Основной прирост: Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Кувейт, ОАЭ.

Подсолнечник: рост на 309 млн долл. или в 2,2 раза. Основной прирост: Болгария, Турция, Румыния, Латвия.

Соя: рост на 208 млн долл. или 74%. Основной прирост: Белоруссия, Иран, Китай, Турция.

Сахар: рост на 195 млн долл. или 72%. Основной прирост: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Турция.

Рапс: рост на 140 млн долл. или 79%. Основной прирост: Китай, Иран, Казахстан.

Свинина: рост на 132 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Вьетнам, Украина, Гонконг, Казахстан, Монголия.

Мясо и субпродукты птицы: рост на 100 млн долл. или 31%. Основной прирост: Китай, Казахстан.

Ракообразные: рост на 91 млн долл. или 6%. Китай, Япония, США, Республика Корея, Нидерланды.

Соевое масло: рост на 84 млн долл. или 21%. Основной прирост: Китай, Индия, Литва, Белоруссия, Алжир.

Кукуруза: рост на 83 млн долл. или 13%. Основной прирост: Вьетнам, Турция, Республика Корея, Ливия, Китай, Литва.

Рапсовое масло: рост на 71 млн долл. или 14%. Основной прирост: Китай, Норвегия, Латвия, Швеция, Великобритания.

Подготовленный табак: рост на 64 млн долл. или 26%. Основной прирост: Казахстан, Сербия, Белоруссия, Турция, Германия, Япония, Армения.

Растворимый кофе: рост на 59 млн долл. или 55%. Основной прирост: Белоруссия, США, Казахстан, Турция, Украина, Израиль, Узбекистан, Мексика.

Говядина: рост на 59 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Китай, Саудовская Аравия, Узбекистан.

Готовые корма для животных: рост на 57 млн долл. или 32%. Основной прирост: Германия, Украина, Франция, Казахстан, Белоруссия, Италия, Венгрия, Великобритания, Польша.

Готовые продукты из фруктов, орехов, семян: рост на 44 млн долл. или 30%. Основной прирост: Казахстан, Белоруссия, Германия, США, Грузия, Украина, Армения, Израиль, Киргизия.

Соевый шрот: рост на 41 млн долл. или 21%. Основной прирост: Китай, Польша, Казахстан, Финляндия, Дания, Украина, Бельгия, Испания, Литва, Азербайджан.

Модифицированные жиры и масла: рост на 33 млн долл. или 56%. Основной прирост: Узбекистан, Литва, Польша, Германия, Нидерланды, Финляндия, Дания.

Рыбное филе: рост на 32 млн долл. или 8%. Основной прирост: Нидерланды, Республика Корея, Великобритания, Франция, Китай.

Субпродукты домашнего скота: рост на 29 млн долл. или 72%. Основной прирост: Гонконг, Китай, Вьетнам.

Приготовленные овощи (включая картофель и грибы): рост на 26 млн долл. или +17%. Основной прирост: Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, засекреченные страны, Украина, Монголия.

Безалкогольные напитки: рост на 26 млн долл. или +14%. Основной прирост: Казахстан, Украина, Узбекистан, Киргизия, Южная Осетия.

Мучные кондитерские и снековые изделия: рост на 24 млн долл. или +6%. Основной прирост: Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Нидерланды, Германия, Тайвань, США, Китай.

Смеси для детского питания: рост на 24 млн долл. или +27%. Основной прирост: Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Таджикистан, Китай, Монголия, Азербайджан.

Рыбная мука: рост на 24 млн долл. или +27%. Основной прирост: Республика Корея, Китай.

Замороженные ягоды и фрукты: рост на 22 млн долл. или в 2,1 раза. Основной прирост: Литва, Финляндия, Польша, Китай, Швеция, Германия, Казахстан, Латвия.

Маргарин и аналоги: рост на 21 млн долл. или +10%. Основной прирост: Туркмения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Монголия, Украина, Азербайджан.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:2254566804360568:NO