Силовые машины продолжают модернизацию Фархадской ГЭС в Узбекистане

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В рамках контракта на модернизацию Фархадской ГЭС «Силовые машины» доставили на строительную площадку станции гидротурбину агрегата № 2, тем самым завершив поставку основного оборудования по контракту.

Гидротурбина максимальной мощностью 33,7 МВт по заказу «Силовых машин» произведена Калужским турбинным заводом, впервые в своей истории изготовившим турбину для ГЭС. В процессе сборки турбины использованы углепластиковые втулки, применены антифрикционные материалы, нанесено алюминиевое напыление в качестве защиты от коррозии.

Ранее «Силовые машины» также доставили на строительную площадку Фархадской ГЭС направляющий аппарат для модернизации гидроагрегата № 4. Данное оборудование изначально не входило в контрактный объем поставки. Решение о дополнительной поставке было принято по результатам обследования оборудования в 2019 г.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был заключен между АО «Силовые машины» и АО «Узбекгидроэнерго» в 2017 году. Всего модернизируются четыре гидроагрегата с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4% - с 114 МВт до 127 МВт. Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет.

В настоящее время на строительной площадке Фархадской ГЭС «Силовые машины» ведут монтажные работы на первом и третьем гидроагрегатах. Механическая часть ГА № 1 собрана, смонтированы рабочее колесо, вал турбины, направляющий аппарат, статор и ротор генератора. Ведется монтаж оборудования АСУ ТП, РЗА, токопроводов 10 кВ, шинопроводов постоянного и переменного тока. Завершается монтаж вспомогательных систем.

На ГА № 3 выполнена сборка и испытание ротора генератора, рабочее колесо и вал турбины соединены между собой и подготовлены к установке в кратер гидроагрегата. Ведутся подготовительные работы к монтажу направляющего аппарата и турбинного подшипника. Выполняется монтаж оборудования системы технического водоснабжения и пожаротушения генератора.

Высоковольтное оборудование для ОРУ-110 кВ первой очереди смонтировано в полном объеме. Также смонтировано оборудование собственных нужд станции: КРУ-10 кВ, ШСН-0,4 кВ, СОПТ. Ведется автономная наладка систем.

Исполнение проекта позволит обновленной ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 84 млн. кВт?ч до 531,2 млн. кВт?ч в год.