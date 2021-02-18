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Производство

В Волгоградской области запустили новую линию по производству геополотна

В Волгоградской области ООО «Волжский завод текстильных материалов» запустил новую линию по производству геополотна. На текущий момент новая производственная линия импортозамещающей продукции проходит этап пусконаладки. Раньше большая часть такого геополотна закупалась за рубежом. Инвестиционный проект был реализован с привлечением средств государственной поддержки.

 © volpromex.ru

Геополотно из полипропиленовой ткани используют в сельском хозяйстве, строительстве, благоустройстве, нефтегазодобыче. Новая линия по производству геополотна уже обеспечила рабочими местами девять специалистов. Когда цех выйдет на полную мощность, трудиться здесь будут 34 человека. После выхода на полную мощность новой линии объем производства полипропиленового геополотна составит 1,9 млн квадратных метров продукции в год.

Общая стоимость инвестиций в капитальное строительство и закупку технологического оборудования составляет около 100 млн рублей. Планируется также строительство складской и погрузочно-разгрузочной площадки.

https://volprom..._medium=desktop

Источник: http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=60611

Волгоградская область, геополотно
  • S G S G
    19.02.2108:04:47

    Интересно, идет ли в геополотно вторсырьё? По сути, там ему самое место.

    #1225724
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