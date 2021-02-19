Спущено на воду четвертое многоцелевое сухогрузное судно «Астрол-4»
18 февраля 2021 года спущено на воду четвертое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Астрол — 4» (строительный номер 5909) для компании «Астрол», сообщается на сайте Морского Инженерного Бюро.
Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».
Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро.
Окская судоверфь строит 18 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять — судоходной компании «Астрол» плюс еще три вновь законтрактованных). Первые семь судов сданы в эксплуатацию.
Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, пр., а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Про водоизмещению суда проекта RSD59 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.
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