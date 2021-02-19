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В Калужской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтировали дорогу М-3 «Украина» — Судимир — Хвастовичи — Теребень. В ходе работ специалисты отремонтировали 15 км трассы в Жиздринском районе и 18 км — в Хвастовичском районе Калужской области.

Здесь проходят маршруты рейсовых и школьного автобусов, автомобили скорой помощи перевозят пациентов в районные больницы и фельдшерско-акушерскиепункты, грузовики транспортируют продукцию промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Капитального ремонта дороги не было более десяти лет.В частности, использовались асфальтоукладчики с системами нивелирования и электронной лыжей.