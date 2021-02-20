УЗТМ отгрузил два новых экскаватора ЭКГ-18 на Эльгинское месторождение угля в Якутии

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Группа предприятий УЗТМ-КАРТЭКС, объединяющая ведущих российских производителей горного оборудования — Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС, в рекордные сроки завершила изготовление первых двух экскаваторов в рамках контракта на поставку пятнадцати ЭКГ-18 в адрес ООО «УК «Эльгауголь» (Якутия), разрабатывающего крупнейшее в России месторождение коксующего угля.

ЭКГ-18, оснащенный ковшом емкостью 18 куб.м, — серийный экскаватор предприятий группы, хорошо зарекомендовавший себя на угольных месторождениях за счет высокой производительности и низкой себестоимости добычи 1 куб.м полезных ископаемых.

К изготовлению машин для Эльгауголь Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС приступили весной прошлого года. В пятницу, 19 февраля, предприятия начали отгрузку оборудования в адрес заказчика, к их монтажу специалисты сервисного центра «УЗТМ-КАРТЭКС» планируют приступить уже в апреле. По словам директора сервисного центра Максима Зверева, ввод ЭКГ-18 в промышленную эксплуатацию запланирован на июль. Полностью завершить поставку всей партии экскаваторов на Эльгинское месторождение группа планирует до конца 2021 года.

«Эльгинский проект продолжает обновление технической базы месторождения. Сегодня мы готовы принять первую партию электрических экскаваторов, которые были закуплены в рамках программы развития Эльги. Эльгинский проект поддерживает отечественных производителей. Поэтому в качестве партнёра мы выбрали УЗТМ-КАРТЭКС. Машины предприятия отличаются высокими показателями надёжности, производительности и низкой себестоимости добычи угля, они не наносят ущерба окружающей среде, что особенно важно для нашей компании», — прокомментировал Генеральный директор УК ЭльгаУголь Александр Исаев.

Эльгауголь планирует и дальше развивать сотрудничество с российскими поставщиками горного оборудования. По поручению ООО «УК «Эльгауголь» и при содействии Минпромторга России группа «УЗТМ-КАРТЭКС» приступила к разработке нового типа продукции — оборудования для угольной обогатительной фабрики. В настоящее время обсуждение этого проекта находится на финальной стадии.

Об ООО «УК «Эльгауголь»

Эльгинское угольное месторождение является крупнейшим в России месторождением коксующегося угля с запасами >2,2 млрд тонн по стандартам JORC. В 2020 году завершена сделка по приобретению ООО «А-Проперти» 100% в компаниях Эльгинского угольного комплекса (ЭУК).

ЭУК включает в себя группу компаний по добыче, обогащению, транспортировке и реализации высококачественных коксующихся углей марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО». Здесь добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и фосфора. Управление ЭУК осуществляет ООО «Управляющая компания «ЭльгаУголь»».