Из Сибири в Турцию по железной дороге отправлена первая партия зерна

© gudok.ru

Первая партия пшеницы объемом 500 тонн отправлена железнодорожным транспортом со станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области через пограничный переход Карс в Турцию. Срок доставки зерновых потребителю составит около 12 суток, что вдвое быстрее по сравнению с отправкой по Черному морю, сообщила сегодня служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Доставку зерна из Новосибирской области в Турцию по железной дороге организовали Западно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания и логистическая компания «РЖД Логистика». Грузоотправителем выступила компания «Татарскзернопродукт».

Возможность нового маршрута с использованием транспортного коридора Баку — Тбилиси — Карс (БТК) позволяет увеличить прямой экспорт зерновых для производителей Сибири в Турцию и высвобождает портовую инфраструктуру Северного Кавказа для наращивания других перевозок, отметил начальник Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Сарычев. Также, по его словам, преимуществом нового маршрута являются более низкие затраты грузовладельцев на транспортировку, так как исключается перевалка в портах и фрахт судов.Традиционно доставка груза в Турцию осуществляется через порты Черного моря и включает в себя более 5 логистических операций: перевозку железнодорожным транспортом, перевалку в порту, экспедирование, фрахт судна, перевалку в порту Турции и доставку потребителю. При этом сроки поставки могут достигать месяца.

В январе в Новосибирской области отправлено 53,5 тыс. тонн зерна, что более чем в 2 раза выше показателей января 2020 года.

Экспорт зерна по железной дороге https://gudok.r...ews/?ID=1553227 ">вырос в январе в 2 раза к уровню января 2020 года, до 1,8 млн тонн.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Протяженность БТК составляет 826 км. Линия открыта в 2017 году.