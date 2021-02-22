Российский завод выпустил новые модели краноманипуляторных установок военного назначения

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Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в конце августа 2020 года завод представил три новые модели краноманипуляторных установок, которые были разработаны для Инженерных войск МО РФ.

В частности была представлена КМУ-10К, прошедшая госиспытания и принятая на снабжение в составе крана-манипулятора военного назначения КМВ-10К, предназначенного для обеспечения погрузочно-разгрузочных и демонтажно-монтажных работ, в том числе с опасными грузами.

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Новая модель КМУ-10К с максимальной высотой подъема 11,5 м и грузоподъёмностью 4,6 тонн смонтирована на шасси КАМАЗ-53501 семейства «Мустанг» (6×6).

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Самой грузоподъемной моделью в линейке разработанных заводом кранов — манипуляторов военного назначения стала модель КМВ-30К грузоподъемностью 12,4 т и максимальной высотой подъема 16,3 м.

«В транспортном положении кузов сдвигается, для перемещения габаритных грузов — удлиняется», — объяснил директор по перспективным направлениям, главный конструктор Клинцовского автокранового завода Кирилл Гаврилов.

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Еще одной моделью крана-манипулятора военного назначения представленной заводом стала модель КМВ-8К с максимальной грузоподъемностью 3,9 т и наибольшей высотой подъема 8 метров.

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Ранее заводом был освоен выпуск крано-манипулятора военного назначения КМВ-20К грузоподъемностью 7,2 тонны, который был принят на снабжение в инженерных войсках МО РФ.

Во всех моделях КМВ реализована возможность управлять кранами-манипуляторами дистанционно по кабелю или радиосигналу.

Для перевозки крана-манипулятора в транспортном самолете Ил-76 новые крано-манипуляторные установки в составе КМВ могут переводиться в горизонтальное положение.