Инновационный метод микробиологического контроля авиатоплива внедрен в «Газпром нефти»
«Газпромнефть-Аэро» — оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — внедрил уникальную систему микробиологического контроля качества авиационного топлива. Инновационный вид микробиологического мониторинга, который ранее централизованно не применялся в России, позволяет определить наличие микроорганизмов*, негативно влияющих на работу топливной системы и двигателей воздушных судов. Новый метод исследований полностью соответствует отечественным и международным требованиям IATA и действует в 48 топливозаправочных комплексах «Газпромнефть-Аэро» в России.
Для проведения соответствующего мониторинга оборудования топливозаправочных комплексов «Газпромнефть-Аэро» применяет экспресс-тесты, рекомендованные международной организацией стандартизации авиатопливообеспечения Joint Inspection Group (JIG). В случае обнаружения микроорганизмов в топливе или на узлах резервуарного парка проводится необходимая очистка оборудования.
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