НЕФАЗ представил новую модель городского автобуса

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Во флагманской линейке городских низкопольных автобусов НЕФАЗ-5299 появилась новая модель экологичного автобуса НЕФАЗ-5299-40-57 на сжиженном природном газе.

«КАМАЗ» стал одним из первых производителей в России, разработавшим автобус на сжиженном природном газе. Напомним, что премьерный показ модели состоялся на международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс» в 2019 году. В 2020 году автобус прошёл сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. Интерес к модели проявили транспортные предприятия Челябинской области, Республики Коми и Санкт-Петербурга. В настоящее время автобус готовится для передачи в тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербург. После проведения тестовой эксплуатации начнется серийное производство этих автобусов.

Новая модификация автобуса НЕФАЗ-5299-40-57 LNG (LNG — liquefied natural gas) сохранила все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, увеличенный проём средней двери, просторную накопительную площадку, систему книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса для удобной посадки и высадки пассажиров. Как и базовая модель, НЕФАЗ-5299-40-57 LNG полностью соответствует программе «Доступная среда»: в автобусе установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, кнопки связи с водителем. Автобус оснащён хорошо зарекомендовавшими себя компонентами — портальным мостом, независимой передней подвеской, автоматической коробкой переключения ZF, газовым двигателем Weichai.

Отличительной особенностью НЕФАЗ-5299-40-57 LNG является система хранения топлива — метана. В заднем свесе автобуса расположен криобак вместимостью 350 л. Примененные технологии позволяют хранить газ при температуре минус 160 градусов вне зависимости от температуры окружающей среды. Объём криобака оптимален для работы автобуса в городском режиме и обеспечивает запас хода на одной заправке свыше 300 км.

Использование автотехники на природном газе, как одного из самых экологичных видов моторного топлива, является вкладом в защиту окружающей среды. Приобретение экологичной техники поддерживается различными государственными программами, что обеспечивает стабильный интерес со стороны потребителей и востребованность автобусов. Кроме того, использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с автобусами на дизельном топливе.