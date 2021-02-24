«ПУЛ транс» начал испытания тепловоза ТЭМ14М

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АО «Порт Усть-Луга транспортная компания» приступило к эксплуатационным испытаниям маневрового тепловоза ТЭМ14М, разработанного холдингом «Синара — Транспортные машины» (СТМ). «В течение года „ПУЛ транс“ будет эксплуатировать тепловоз на пределе возможностей», — сообщила сегодня компания на своем сайте.

Испытания проходят на основе соглашения, подписание которого прошло на полях форума «Транспортная неделя» в Москве в ноябре 2020 года.Тепловоз ТЭМ14М задействован в обработке разных типов грузов, поступающих в порт Усть-Луга.

«Машинисты уже отметили высокотехнологичное оснащение и комфортные условия работы на этом тепловозе», — сообщила компания.ТЭМ14М представляет новое поколение маневровых тепловозов, созданных на базе серийно выпускаемых локомотивов ТЭМ14 и значительно усовершенствованных по ряду параметров.

Модернизированный тепловоз позволяет осуществлять маневровую работу с составами свыше 6 тыс. тонн. Ключевая особенность усовершенствованной модели в том, что он оборудован дизель-генератором ДГ900Т с двигателями нового поколения 6ДМ-185Т, разработанными на Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ, входит в СТМ).

АО «Порт Усть-Луга транспортная компания» осуществляет подачу и уборку вагонов от железнодорожной станции Лужская до терминалов порта, а также диспетчерское руководство в морском торговом порту Усть-Луга. Доля ОАО «РЖД» в уставном капитале составляет 50%.