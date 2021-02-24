Пермские газотурбинные установки отправлены на Бованенково

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В феврале «ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) отгрузило компании «Газпром добыча Надым» четыре комплекта газотурбинных установок ГТУ-16П. Оборудование будет установлено на дожимной компрессорной станции Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

Бованенковское месторождение — это ресурсная база системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Торжок». В настоящее время на трех газовых промыслах Бованенковского НГКМ уже эксплуатируются 28 ГТУ-16П и пять ГТУ-25П пермского производства суммарной мощностью 570 МВт. Всего на компрессорных станциях Газпрома работает порядка 700 пермских двигателей.

«Газпром всегда был и остается нашим стратегическим партнером, поэтому изготовление и ремонт промышленных двигателей — для нас всегда в приоритете. В условиях растущего плана производства важно удержать качество продукции на высоком уровне. Для этого на заводе ведется масштабная работа по выполнению программы повышения надежности — как по авиационным двигателям, так и по наземной технике. Кроме того, реализуется проект по сокращению цикла сборки и испытаний двигателей промышленного применения, внедряется новое технологическое оборудование. Мы заинтересованы в том, чтобы наша продукция выпускалась качественно и в срок, и полностью отвечала требованиям заказчика," — говорит исполнительный директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Харин.

ГТУ-16П создана на базе газогенератора авиационного двигателя ПС-90А и предназначена для эксплуатации в составе газоперекачивающих агрегатов нового поколения ГПА-16 «Урал», а также при реконструкции существующего газоперекачивающего оборудования. Серийный выпуск ведется с 1999 года.