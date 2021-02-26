Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2020 год

С 2014 года в эксплуатацию было введено всего 12 крупных объектов ветрогенерации. Хотя, настоящее развитие началось только в 2018 году, с вводом в эксплуатацию Ульяновской ВЭС — первого промышленного ветропарка мощностью 35 МВт.

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До 2018 года самой мощной ВЭС была «Останинская» (25 МВт), введённая в эксплуатацию в Крыму в 2014 году. Всего в республике Крым находится 7 ветроэлектростанций общей мощность 85 МВт.

© Фото из открытых источников

2020 год стал рекордным, как по количеству введённых объектов ветрогенерации, так и по общей мощности этих объектов. Всего, в 2020 году на 8 объектах было введено в эксплуатацию 282 ветроэнергетические установки, их общая мощность составила 908 МВт, а уровень локализации более 65% (у запущенной в 2019 году ВЭС «Ульяновская-2» — 55%). Да, в России не только строят ветроэлектростанции, но и производят оборудование для них, например, в Дзержинске производят гондолы ветроэнергетических установок, а лопасти и башни делают в Ульяновске и Таганроге.

© Фото из открытых источников

Первое место по мощности ВЭС занимает Ростовская область, причём все 346 МВт были введены в 2020 году. На втором месте Ставропольский край с 210 МВт одной самой мощной ВЭС — Кочубеевской, введённой также в 2020 году. Третье место занимает Республика Калмыкия с 204 МВт.

© Фото из открытых источников

Численность крупных ВЭС (более 1МВт) в 2020 году достигла 12. К концу 2020 года суммарная мощность ветряных электростанций России достигла 1,1 ГВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с почти 0 до 0,42%.

Автор: Алексей Поветкин

Ссылка на развитие солнечной энергетики:

https://sdelanounas.ru/blogs/139568/

Ссылка на развитие атомной энергетики:

https://sdelanounas.ru/blogs/138665/