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Энергетика и ТЭК

Развитие ветроэнергетики в России с 2014 по 2020 год

С 2014 года в эксплуатацию было введено всего 12 крупных объектов ветрогенерации. Хотя, настоящее развитие началось только в 2018 году, с вводом в эксплуатацию Ульяновской ВЭС — первого промышленного ветропарка мощностью 35 МВт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jjWloTIso1E

До 2018 года самой мощной ВЭС была «Останинская» (25 МВт), введённая в эксплуатацию в Крыму в 2014 году. Всего в республике Крым находится 7 ветроэлектростанций общей мощность 85 МВт.

 © Фото из открытых источников

2020 год стал рекордным, как по количеству введённых объектов ветрогенерации, так и по общей мощности этих объектов. Всего, в 2020 году на 8 объектах было введено в эксплуатацию 282 ветроэнергетические установки, их общая мощность составила 908 МВт, а уровень локализации более 65% (у запущенной в 2019 году ВЭС «Ульяновская-2» — 55%). Да, в России не только строят ветроэлектростанции, но и производят оборудование для них, например, в Дзержинске производят гондолы ветроэнергетических установок, а лопасти и башни делают в Ульяновске и Таганроге.

 © Фото из открытых источников

Первое место по мощности ВЭС занимает Ростовская область, причём все 346 МВт были введены в 2020 году. На втором месте Ставропольский край с 210 МВт одной самой мощной ВЭС — Кочубеевской, введённой также в 2020 году. Третье место занимает Республика Калмыкия с 204 МВт.

 © Фото из открытых источников

Численность крупных ВЭС (более 1МВт) в 2020 году достигла 12. К концу 2020 года суммарная мощность ветряных электростанций России достигла 1,1 ГВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с почти 0 до 0,42%.

Автор: Алексей Поветкин

Ссылка на развитие солнечной энергетики:

https://sdelanounas.ru/blogs/139568/

Ссылка на развитие атомной энергетики:

https://sdelanounas.ru/blogs/138665/

ВЭС, альтернативная энергетика, ветряная электростанция
  • Seriomilander Seriomilander
    26.02.2116:06:50

    Вот интересное мнение в тему:

    ©Видео с youtube.com

    #1226366
  • Нет аватара Диман
    26.02.2116:56:44

    Смотрим на Техас и делаем выводы. Чубайс это вражина государства русского для тех кто еще это не понял.

    #1226369
  • Нет аватара commodore
    26.02.2118:34:18

    Новость хорошая, подана скучно. Графики, годы, цифры монотонным голосом. Фото нужно, видео

    #1226376
    • Seriomilander Seriomilander
      26.02.2118:36:31

      Статистика дело такое, а фото и видео в интернете полно…

      #1226378
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