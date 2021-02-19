Развитие солнечной энергетики в России с 2014 по 2020 год

С 2014 года в эксплуатацию было введено более 80 крупных объектов солнечной генерации. Именно в 2014 году, с вводом в эксплуатацию «Кош-Агачской» СЭС, началось развитии солнечной энергетики в России. «Кош-Ачагская» стала первым в России объектом солнечной генерации мощностью 5 МВт, которая до 2014 года была в зачаточном состоянии и не превышала 2-3МВт.

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В этом же году, после учёта крымских СЭС, общая мощность солнечных электростанций выросла до 232 МВт. До сих пор самыми мощными в России являются СЭС «Владиславовка» (110 МВт) и «Перово» (105 МВт). Самой мощной СЭС в других регионах страны остаётся «Старомарьевская», с её 7 очередями и 100 МВт мощности.

© Фото из открытых источников

География введённых в этом году объектов простирается от Адыгеи, где была введена первая в регионе СЭС, до Амурской области, там, в августе было завершено строительство первой в России плавучей СЭС на территории Нижне-Бурейская ГЭС (второй этап).

© Фото из открытых источников

Это первый в россии опыт интеграции решений солнечной энергетики в работу гидроэлектростанции. Многие электростанции имеют уровень локализации около 70%, но есть и такие, где локализация достигает 100%, например, Майминская СЭС.

© Фото из открытых источников

Количество крупных солнечных электростанций в России к концу 2020 году достигло 65 (более 1МВт), а их суммарная мощность составляет более 1,8 ГВт. Доля СЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с почти 0 до 0,7%.

Автор: Алексей Поветкин