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Энергетика и ТЭК

Развитие солнечной энергетики в России с 2014 по 2020 год

С 2014 года в эксплуатацию было введено более 80 крупных объектов солнечной генерации. Именно в 2014 году, с вводом в эксплуатацию «Кош-Агачской» СЭС, началось развитии солнечной энергетики в России. «Кош-Ачагская» стала первым в России объектом солнечной генерации мощностью 5 МВт, которая до 2014 года была в зачаточном состоянии и не превышала 2-3МВт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WeZQaHYZZwU

В этом же году, после учёта крымских СЭС, общая мощность солнечных электростанций выросла до 232 МВт. До сих пор самыми мощными в России являются СЭС «Владиславовка» (110 МВт) и «Перово» (105 МВт). Самой мощной СЭС в других регионах страны остаётся «Старомарьевская», с её 7 очередями и 100 МВт мощности.

 © Фото из открытых источников

География введённых в этом году объектов простирается от Адыгеи, где была введена первая в регионе СЭС, до Амурской области, там, в августе было завершено строительство первой в России плавучей СЭС на территории Нижне-Бурейская ГЭС (второй этап).

 © Фото из открытых источников

Это первый в россии опыт интеграции решений солнечной энергетики в работу гидроэлектростанции. Многие электростанции имеют уровень локализации около 70%, но есть и такие, где локализация достигает 100%, например, Майминская СЭС.

 © Фото из открытых источников

Количество крупных солнечных электростанций в России к концу 2020 году достигло 65 (более 1МВт), а их суммарная мощность составляет более 1,8 ГВт. Доля СЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с почти 0 до 0,7%.

Автор: Алексей Поветкин

альтернативная энергетика, Хевел, Солар Системс
  • Нет аватара Диман
    19.02.2116:48:05

    Не издевайтесь над энергетикой. Вся эта «зелёная» энергетика рассчитана на дураков. Посмотрите что случилось в Техасе когда вся эта «зелёная» в один миг накрылась медным тазом.

    Берём вашу солнечную. Зимой снегом панели завалило и она не работает. И как вы расчистите огромные территории с этими панелями? А если снег идет каждый день? Это просто издевательство.

    Отредактировано: Диман~16:50 19.02.21
    #1225774
    • Seriomilander Seriomilander
      19.02.2116:56:07

      "Не издевайтесь над энергетикой" - над энергетикой никто не издевается, солнечные электростанции существуют и вырабатывают электроэнергию, с ними невозможно не считаться.

      ""зелёная" энергетика рассчитана на дураков" - а какая рассчитана на «умных»?

      "что случилось в Техасе" - ну, а если посмотреть, что случилось, например на «Фукусиме»?

      #1225777
      • Нет аватара Диман
        19.02.2117:13:57

        а какая рассчитана на «умных»?

        Умные люди понимают что АЭС, ТЭС и ГЭС это самые надежные источники электроэнергии способные выдавать большую мощность в энергосистему нежели эти мелкие и дорогущие панели, а в снежную зиму в добавок бесполезные и ночью тоже, а сталь например плавится без остановки 24 на 7 и на 365.

        ну, а если посмотреть, что случилось, например на «Фукусиме»?

        Уже давно сделаны выводы из всех аварий АЭС и недостатки устранены.

        «Зеленая» энергетика это прежде всего издевательство над населением высокими тарифами. А себестоимость электроэнергии заложена буквально в каждом продукте и чем выше стоимость электроэнергии тем дороже продукт.

        #1225778
        • Seriomilander Seriomilander
          19.02.2117:20:39

          "Умные люди понимают" - а умные люде не переживают, что может получится как у Кодака с цифровыми фотоаппаратами?

          "сделаны выводы из всех аварий АЭС" - а выводы из всех проблем с СЭС никто не делает?

          Отредактировано: Seriomilander~17:21 19.02.21
          #1225784
          • Нет аватара Диман
            19.02.2118:15:58

            а выводы из всех проблем с СЭС никто не делает?

            Там такие проблемы которые невозможно устранить из-за самого принципа работы СЭС.

            Невозможно устранить зависимость от солнца, снега или обледенения. Ночью солнце не заставишь светить.

            К тому же сами они дорогие на единицу мощности. Т. е. вырабатывают малую мощность, а цена высокая.

            #1225798
            • Seriomilander Seriomilander
              19.02.2118:23:17

              "проблемы которые невозможно устранить" - "они дорогие" - а разве, за последние 10-20 лет они не стали дешевле и не стали мощнее?

              "зависимость от солнца, снега или обледенения" - а разве другие источники энергии ни отчего не зависят? Разве для них не нужны определенные условия?

              А главное, разве многообразие это плохо, например, сочетание СЭС и ГЭС. Почему нужно обязательно переходить полностью на солнечную или ветряную энергетику? Почему они не могут дополнять друг друга? В России СЭС и ВЭС строят с расчётом на экспорт, а это множество рабочих мест…

              #1225805
              • Нет аватара Диман
                19.02.2118:40:29

                а разве, за последние 10-20 лет они не стали дешевле и не стали мощнее?

                Может быть и стали, но всё равно они остаются очень неэффективными и маломощными. Прочитайте ниже пост SmokeNuke.

                а разве другие источники энергии ни отчего не зависят? Разве для них не нужны определенные условия?

                Остальные источники зависят только от наличия газа, угля, или ядерного топлива. Этого топлива можно заранее запасти на целую зиму. А солнце не заставишь светить ночью или в пасмурную погоду.

                СЭС это понты и не более рассчитанные на людей которые не разбираются в энергетике. Вообще некоторые люди даже не понимают что такое электрическая мощность и не разбираются в Мегаваттах. Например 100 МВт это много или капля в море для энергосистемы.

                Отредактировано: Диман~18:43 19.02.21
                #1225812
              • Нет аватара alex_uns
                19.02.2120:18:08

                А разве, а разве)) Научной фантастики маловато видимо. В жизни фантастике место есть, но! Тренироваться нужно сначала на кошках. И то, могут и посадить с залихвасткими, а разве, а разве.

                Умные люди не пытаются здесь и сейчас вытеснить, например, энергией гравитационных волн газ, нефть и уголек с атомом только потому что какому-то захотелось всех сгоношить на подвиг вселенского масштаба — а разве, а разве!!!

                Почему спрашивается.

                Надежность и стабильность отвечается.

                Здесь, сейчас и в прогнозируемом будущем.

                Без интеллектуально пошлых, а разве, а разве.

                Пошлые это потому что типа, А что будет, если мы полностью заменим всю энергетику на СЭС и ветряки?, Ну не знаем же! нет, а что, ну давайте попробуем, ну давайте же!!! Тем более пошлые, что кое что об этой зеленой энергетике уже известно. Например, что нежелающих пользоваться плодами зеленой энергетики можно заставить ею пользоваться отсутствием выбора. И еще про получение через опу самой энергии и систему её использования через опу.

                Отредактировано: alex_uns~20:34 19.02.21
                #1225825
                • Seriomilander Seriomilander
                  19.02.2120:29:06

                  "Умные люди не пытаются вытеснить" - программа 3 ГВт не слишком похожа на вытеснение "газ, нефть и уголек с атомом"

                  "Без интеллектуально пошлых" - чего уж тут, скажем прямо — развратных "а разве, а разве"

                  А разве нельзя одновременно развивать все виды энергии или исключительно только газ, нефть и уголек с атомом? Ну хотя бы энергию гравитационных волн?

                  Или любой шаг к развития — вытеснение?

                  Как сказал SmartNuke: "1.8 гигов — на самом деле 400-450 мегов дневного ЭЭ", а Вы со своими детскими и ограниченными… надежность и стабильность

                  #1225829
                • Seriomilander Seriomilander
                  19.02.2120:49:28

                  У вас аразве фобия?   

                  "сначала на кошках. И то, могут и посадить" - мы точно с Вами про энергетику говорим?

                  "что будет, если мы полностью заменим всю энергетику на СЭС" - а разве я такое предлагал? Я Вас удивлю, но я не сторонник СЭС, я делаю обзоры по СЭС, ВЭС, АЭС и ГЭС, вот и всё. Считаю, что ВИЭ в нашей стране развивается только для того, чтобы локализовать и продавать его на экспорт.

                  "Пошлые это потому что" - "сначала на кошках. И то, могут и посадить"?

                  "ну давайте попробуем, ну давайте же!!!" - Вы только не перевозбуждайтесь. Лучше я с Вами спорить не буду…

                  #1225832
                  • Нет аватара alex_uns
                    19.02.2121:28:54

                    Да… либералофобия. Если уточнять какая фобия у меня. Были у нас в 90-е, а разве станки нам нужны, а разве нам нужна авиация и т. д. и т. п.

                    Какое сходство с вами и причем здесь вы вообще. Непричем, я о фобии к масштабным экспериментам с целью набить один карман.

                    Посадить…)) Да, расшифрую. За негуманное отношение к кошкам полагается статья. Хотелось бы и за негуманное отношение к людям расширить санкции. Переплачивать за зеленую энергетику на мой взгляд не гуманно   

                    Отредактировано: alex_uns~21:37 19.02.21
                    #1225843
                    • Seriomilander Seriomilander
                      19.02.2121:45:56

                      Я у Вас вызываю "либералофобию"? Давайте назад "аразвефобию"   

                      "а разве" и необходимость станков, армии, флота ни как не связана, иначе я бы не писал об С-400, БМД-4М, флоте, армии, авиации и многом другом.

                      P. S. Не стоит воспринимать человека чуточку не согласного с Вами сразу за врага…

                      #1225844
                      • Нет аватара alex_uns
                        19.02.2122:06:26

                        Корректирую, следующая итерация.

                        «а разве»… и т. д. — это то, что мы уже съели в 90-е, собственно в виде эксперимента. Шло это новшество к нам от прытких, но как потом выяснилось ушлых либералов. Делая свои обзоры об энергетике, вы совершенно четко отдаете себе отчет, кто выгодоприобретатель от этой зеленой энергетики не в далеком будущем, а именно сейчас. И не нужно даже далеко ходить — в США с их дикими счетами за электричество в Техасе, старая добрая Европа потихонечку нам открывает глаза, ну и соответственно карты.

                        В вашем случае «а разве» относится просто к фантастике, или к будущему, о котором конечно нужно думать, но не по принципу — заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Перевожу- технологии отрабатывать нужно, но нужно и об экономике не забывать.

                        Кстати, я все-таки думаю, что и вы того же мнения, а в части ваших военных записок я вообще с вами в одном строю.

                        Отредактировано: alex_uns~22:17 19.02.21
                        #1225846
                        • Seriomilander Seriomilander
                          19.02.2122:19:53

                          А разве — это просто слово, а отношения у меня к зеленой энергетике нейтральное — "технологии отрабатывать нужно, но и об экономике не забывать" - вот такое, поэтому я против крайностей. Тем более, я уже говорил, что ВИЭ нужна нам в первую очередь для экспорта и рабочих мест. Поэтому я обозреваю всё, даже не обозримое   

                          #1225847
                          • Нет аватара alex_uns
                            19.02.2122:31:29

                            Вот хочется мне уже не первый ответ спросить, а куда нам её экспортировать?

                            #1225849
                            • Seriomilander Seriomilander
                              19.02.2123:24:49

                              В мае 2020 года группа компаний «Хевел» в Акмолинской области Казахстана ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Нура, мощностью 100 МВт, онп стала одной из крупнейших солнечных электростанций на территории не только Казахстана, но и СНГ.

                              В октябре 2020 года группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию в Алматинской области Казахстана две солнечные электростанции — «Капшагай» мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт.

                              В апреле 2020 года Ульяновский производитель лопастей для ветроустановок «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (СП датской Vestas, «Роснано» и ООО «Аквилон») впервые отправил продукцию на экспорт. Партию из 48 лопастей заказал один из партнеров Vestas в Дании, сообщил представитель «Роснано». Оборудование будет использоваться в турбинах V126 мощностью 3,45 МВт при строительстве 55 МВт новой ветрогенерации, поступит заказчику к середине мая. «Экспорт одного из ключевых компонентов ветроэлектрической установки (ВЭУ), локализованного в России, осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения», — отмечает пресс-служба «Роснано».

                              Первая поставка означает, что компания полностью выполняет обязательства в рамках специального инвестиционного контракта (спик)

                              #1225852
                              • Нет аватара alex_uns
                                19.02.2123:39:37

                                Ааа, экспорт «железа» Ясно. В этом что-то есть. В этом всегда что-то есть). Даже если это экспорт хрени и своему близкому соседу…

                                А датчанам чего ж и не угодить!

                                Конечно я был бы более счастлив, если мы бы ударно взялись бы не за Хевел, а за микроэлектронику.

                                Отредактировано: alex_uns~23:47 19.02.21
                                #1225855
      • Константин Рубцов
        19.02.2119:29:53

        Фукусима не совсем удачный пример, там была закритическая волна цунами плюс раздолбайство работников и ошибки в размещении аварийных генераторов. Техас же сам по себе наставил ветряков, которые замёрзли и отключился от единой энергосистемы США.

        #1225819
        • Ilya Tyurin Ilya Tyurin
          19.02.2123:02:39

          что в фукусиме, что в техасе большую роль сыграли раздолбайство, отсутствие гибкости и отсутствие желания быстро решить проблему.

          #1225850
      • pallman pallman
        19.02.2120:39:23

        "Не издевайтесь над энергетикой"
        - я бы уточнил до «Не издевайтесь над энергетикАМИ!». Эти бедолаги как черт от ладана бегут от рваной синусоидальной мощности. Для этого ее надо также компенсировать традиционной. В итоге — содержать сразу два вида генерации одновременно. Это немного утопично. Ну и тарифы сразу недетские.

        Гадание на ромашке «придет снег или нет», «покроет дождь и пыль панели или нет», «сдует панели ураган как в Пуэрто-Рико или нет», «придет облачность или нет», «выгорят панели или нет» — это просто ужасный сон для энергетиков.

        «а какая рассчитана на «умных»?" - та, которую можно предсказать и запасти! Промышленности нужны гарантии. Можно запасти уголь и газ на долго, со сборками ТВЭЛ еще проще — их можно и перемещать на любые расстояния и запасаться на любой срок. С водохранилищами примерно также. Можно рассчитать сбросы воды так, что бы уровень был достаточным для генерации.

        Ну и на счет «зелени с ромашками». панели — очень вредное и ресурсоемкое производства. Лопасти ветряков вообще захоранивают в США в грунт. Нет технологии утилизации. Опрыскивание обледенителем заснеженных лопастей вертолетом — это и дорого и химия падает прямо в почту.

        Для воспроизводства газовой станции требуется энергии такой же станции за полгода, атомная станция воспроизводится за 7 лет, ветряк за 20 лет, а солнечная СЭС за 25 лет. Вы уверены, что СЭС прослужит столько? Иначе она будет убыточной.

        Если учесть гемор энергетикам, двойную генерацию, высокий тариф, долгую окупаемость, огромные территории под «зеленку», низкую плотность энергии, то вот большой вопрос надо ли.

        Если б в США была ТОЛЬКО «зеленка», то вот что б они делали во время повсеместной зимы? Ну хотя бы на неделю! Блэкаут! Страна встанет на паузу. Это ж капец! Потери будут много-много мильярдные.

        Отредактировано: pallman~20:40 19.02.21
        #1225831
        • Seriomilander Seriomilander
          19.02.2120:54:44

          Подскажите, как нормально обозревать энергетику (СЭС, ВЭС, АЭС, ГЭС), если обычный обзор воспринимается "издевательством"? Может сначала опрос проводить и делать толерантные обзоры на «ничего»? ВИЭ — это плохо, АЭС — это плохо, ГЭС — тоже кому-то не нравится… Это обзор посвященный цифрам, а не диферамбам солнечной энергетики…

          #1225834
    • Нет аватара Сергей К.
      19.02.2120:02:46

      Не издевайтесь над энергетикой. Вся эта «зелёная» энергетика рассчитана на дураков. Посмотрите что случилось в Техасе когда вся эта «зелёная» в один миг накрылась медным тазом.

      Берём вашу солнечную. Зимой снегом панели завалило и она не работает. И как вы расчистите огромные территории с этими панелями? А если снег идет каждый день? Это просто издевательство.

      Разве кто-то сказал, что Россия полностью переходит на зеленую энергетику? Таких планов нет, наверное, ни в одной стране мира.

      Должна быть здоровая смесь различных источников электроэнергии.

      Строительство только крупных электростанций стратегически опасно. В случае войны противник легко и быстро выведет их из строя. Целые города останутся не только без электричества, но скорей всего и без тепла.

      А теперь возьмите одноэтажную Европу, где в каждом доме свое автономное отопление, солнечные батареи и солнечный коллектор на крыше.

      Конечно это дорого. Но разве надежная, состоящая из разлиных источников электроэнергии, энергосистема страны не является дополнительной гарантией безопасности к имеющемуся атомному оружию?

      Отредактировано: Сергей К.~20:03 19.02.21
      #1225824
  • Нет аватара cheri
    19.02.2117:17:53

    В любом случае рост приятный.

    1,8 гигов — это уже существенно.

    #1225781
    • Нет аватара Диман
      19.02.2118:12:21

      это всего лишь полтора блока с ВВЭР-1200. Один блок — 1.2 гига. К тому же СЭС ночью не вырабатывает, а блок круглосуточно работает.

      Отредактировано: Диман~18:17 19.02.21
      #1225796
    • Нет аватара SmartNuke
      19.02.2118:22:05

      1,8 гигов — это уже существенно.

      Не смотри на уставную мощность, СЭС работает на уставной мощности несколько раз в году.

      Только днем, только под прямыми лучами (обычно панели выставляют углом к летнему солнцу), при температуре не выше 15 градусов, в безоблачную и безветренную погоду, сразу после чистки панелей от пыли.

      Стационарно ориентированные панели летом вырабатывают ЭЭ приблизительно в 3 раза меньше установленной мощности, зимой — когда угол падения солнечных лучей меняется, СЭС вырабатывает приблизительно в 5-6 раз меньше ЭЭ, чем ее установленная мощность.

      Так что, 1.8 гигов — на самом деле 400-450 мегов дневного ЭЭ(именно поэтому ЭЭ СЭС — это дорого). Полезная выработка гораздо ниже установленной генерации.

      Вообще СЭС использовать очень сложно, работают только денем, уровень выработки скачет день ото дня и в течение дня, для поддержания частоты сети переменного тока требуется дополнительное оборудование (инвертор). Если у Вас помимо солнечной генерации присутствует традиционная, то периоды работы СЭС можно сбалансировать.

      Если генерация СЭС в регионе превышает 5%, то балансировать уже очень сложно. При 10% и выше генерации ЭЭ СЭС балансировка возможна только за счет перетоков из соседних или в соседние регионы.

      Отредактировано: SmartNuke~18:23 19.02.21
      #1225804
      • Нет аватара Диман
        19.02.2118:32:00

        Вот именно. Многие этого не понимают.

        #1225810
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