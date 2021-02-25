На СМЗ открыт участок производства многокупольных грузовых парашютных систем

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Солнечногорский механический завод (входит в холдинг «Технодинамика») открыл новый участок производства многокупольных грузовых парашютных систем. Появление модернизированной площадки позволит предприятию нарастить объемы выпуска уникальной продукции, предназначенной для десантирования техники и грузов массой до 16 т. Фактическая мощность открывшегося участка составляет 100 многокупольных систем в год, при росте числа заказов она может быть увеличена в 2 раза.

Реализация инвестиционного проекта обеспечила увеличение производственных мощностей и оптимизацию технологии изготовления продукции. На единой площадке теперь осуществляется полный цикл производства грузовых многокупольных парашютных систем, от пошива и монтажа до приемо-сдаточных испытаний. Модернизация позволила сократить потери на перемещение заготовок и сборочных единиц между участками, а также создать оптимальные условия для организации поточного производства.

Грузовые парашютные системы применяются для десантирования гражданской (тягачей, дорожно-строительных машин, подъемных кранов) и военной техники. Например, используются в уникальных бесплатформенных системах ПБС-950У, которые позволяют десантировать боевые машины БМД-4М с экипажем внутри.

В ПБС-950У применяются парашютные системы с 10 или 11 куполами, площадь каждого из которых составляет 350 м2. Отличительная особенность данных систем — наличие ленты рифления на основных куполах. Этот элемент отвечает за равномерность наполнения парашютов, исключает резкие динамические воздействия на ткань.

Ткань большинства современных куполов парашюта — синтетическая, сделанная из различных марок капронового волокна (нейлон, полиамид). Стропы современных парашютов изготавливают также из синтетики и выпускаются из различных материалов, имеющих свои плюсы и минусы. Наибольшее применение в производстве строп получили капроновые волокна — например, полиэстерные (лавсановые) нити или более дорогие нити из CBM (сверхвысокомодульный материал.

Необходимость изготовления сложных объемных конструкций обуславливает повышенные требования к оборудованию производственных цехов. На новом участке наряду с современными швейными машинами и специальными прессами представлены уникальные технические решения. Среди них — специальные столы для укладки смонтированных изделий. При необходимости рабочие поверхности трансформируются и достигают длины до 100 м.