Второй экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод» запущен на разрезе Кузбассразрезугля
Как сообщила пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС, во второй половине февраля 2021 г. в Кемеровской области на Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» Уральской горно-металлургической компании запущен в эксплуатацию модернизированный экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод».
Новая машина является модернизированной версией экскаватора ЭКГ-35, запущенного в работу на Краснобродском угольном разрезе УГМК весной 2018 года и являющегося самым мощным экскаватором типа «прямая лопата» в продуктовой линейке Уралмаша, разрабатываемого с 2012 года и изготовленного Уралмашзаводом в августе 2017 года в рамках импортозамещения при поддержке Газпромбанка.
В модернизированной версии экскаватораЭКГ-35, доработкой которого занималась группа под руководством Сергея Парамонова, возглавлявшего Кузбассразрезуголь, заменены ответственные узлы на более надежные, в частности установлены немецкие редукторы поворота и подъема, укреплена стрела экскаватора, улучшены траки гусеничных лент.
Для повышения безопасности работы экскаватор оснащён комбинированной автоматической системой пожаротушения кузбасского производства, а также доработаной информационной системой.
сборка второго экскаватора ЭКГ-35 © uralmash-kartex.ru
сборка второго экскаватора ЭКГ-35 © uralmash-kartex.ru
Все работы по монтажу и запуску экскаватора в работу осуществляли специалисты ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MvuXJUt2a-k
Также ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС» осуществляет гарантийное обслуживание.
В настоящий момент «Уралмашзаводом» ведется отгрузка третьего экскаватора ЭКГ-35 в адрес УК «Кузбассразрезуголь», предназначенного для работы на Краснобродском разрезе.
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