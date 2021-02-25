Второй экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод» запущен на разрезе Кузбассразрезугля

© uralmash-kartex.ru

Как сообщила пресс-служба УЗТМ-КАРТЭКС, во второй половине февраля 2021 г. в Кемеровской области на Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» Уральской горно-металлургической компании запущен в эксплуатацию модернизированный экскаватор ЭКГ-35 производства ПАО «Уралмашзавод».

Новая машина является модернизированной версией экскаватора ЭКГ-35, запущенного в работу на Краснобродском угольном разрезе УГМК весной 2018 года и являющегося самым мощным экскаватором типа «прямая лопата» в продуктовой линейке Уралмаша, разрабатываемого с 2012 года и изготовленного Уралмашзаводом в августе 2017 года в рамках импортозамещения при поддержке Газпромбанка.

В модернизированной версии экскаватораЭКГ-35, доработкой которого занималась группа под руководством Сергея Парамонова, возглавлявшего Кузбассразрезуголь, заменены ответственные узлы на более надежные, в частности установлены немецкие редукторы поворота и подъема, укреплена стрела экскаватора, улучшены траки гусеничных лент.

Для повышения безопасности работы экскаватор оснащён комбинированной автоматической системой пожаротушения кузбасского производства, а также доработаной информационной системой.

сборка второго экскаватора ЭКГ-35 © uralmash-kartex.ru

сборка второго экскаватора ЭКГ-35 © uralmash-kartex.ru

Все работы по монтажу и запуску экскаватора в работу осуществляли специалисты ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MvuXJUt2a-k

Также ООО СЦ «УЗТМ-КАРТЭКС» осуществляет гарантийное обслуживание.

В настоящий момент «Уралмашзаводом» ведется отгрузка третьего экскаватора ЭКГ-35 в адрес УК «Кузбассразрезуголь», предназначенного для работы на Краснобродском разрезе.