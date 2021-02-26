В Тюменском районе запущена третья очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро»

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В новом тепличном комплексе площадью в 17 га планируется производить 31,3 тыс. тонн овощей. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест. Особенность новых теплиц — технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.

Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри. Построены теплицы по голландской технологии — она доказала эффективность в условиях резко-континентального климата Сибири. Поддержание микроклимата и ухода за растениями регулируются автоматически. Строгий фитосанитарный контроль и использование природной защиты от вредителей позволили отказаться от использования химических методов защиты и выращивать экологически чистую продукцию.

«Тюмень Агро» — один из самых крупных тепличных комплексов на Урале и единственный производитель свежих овощей в России, чья продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза. В 2020 году комбинат успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG.А.P. и GRASP. В планах — строительство четвертой очереди на 20 га. Планируемый объем инвестиций — 6 млрд рублей, будет создано еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.