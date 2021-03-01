Первая поставка более миллиона доз вакцины «Спутник V» для Аргентины

«Аэробус 330-200» «Аргентинских Авиалиний» прибыл в Буэнос-Айрес 1 марта © media.infonews.com

1 марта 2021 года, самолет «Аргентинских Авиалиний» из Шереметьево с грузом вакцины приземлился в международном аэропорту Эсейсы в 01:53 мск (19:53 в воскресенье, по времени Аргентины), доставив 517.500 доз вакцины «Спутник V». Второй самолет «Аэробус 330-200» вылетел из Шереметьево сегодня в 09.03 мск (03:03), его возвращение в Аргентину ожидается к 20:00 мск (14:00). На его борту еще 700.000 доз вакцины.

Самолеты «Аэробус 330» предназначены для доставки российской вакцины «Спутник V» в Буэнос-Айрес и оборудованы для охлаждения груза. Две трети новых доз относятся к компоненту 1, предназначенному главным образом для завершения вакцинации медицинского персонала и продолжения вакцинации лиц старше 70 лет, а другая к компоненту 2 и позволит завершить уже начатые программы вакцинации.

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Как и в случае с предыдущими полетами в Москву, рейсы выполняются напрямую, без технических остановок. Такая схема называется «паром», ее особенность в том, что самолет вылетает пустым, а его экипаж дополнен только бортпроводником и техниками по техническому обслуживанию и грузу. Схема была разработана Управлением гражданской авиации Аргентины, ANAC, специально для доставки груза вакцин и действует с самой первой поставки.

Это позволило расширить охлаждающую способность различных контейнеров с вакциной, сократить длительность рейсов, а также избежать смены самолетов, ожидания в различных аэропортах и других рисков.

© telam.com.ar

© telam.com.ar

© telam.com.ar

За полеты отвечают 10 членов экипажа, среди которых пилоты и вторые пилоты, которые будут чередоваться для командования самолетом. К ним добавляются диспетчеры, техники и грузовой персонал, что в общей сложности составляет 18 человек на каждом самолете.

Это первая поставка из более миллиона доз вакцины, которая общей партией доставляется в Аргентину.

© minuto.com.es

© telam.com.ar

Первая партия с грузом вакцин из России прибыла в Аргентину 24 декабря 2020 года с 300 000 доз. Вторая партия прибыла 16 января с 300 000 доз. Третья партия прибыла в Буэнос-Айрес в четверг, 28 января, с 240 000 доз, из которых 20 000 были направлены в Боливию. Четвертая партия была доставлена 16 февраля и состояла из 400 000 доз. Итого в Аргентину поступило 1 220 000 доз вакцины «Спутник V». И, наконец, вчера поступила новая партия с 517.500 доз, а второй самолет с 700.000 доз еще в пути.

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что «Спутник V» будет использоваться для иммунизации населения старше 70 лет и медицинского персонала, который еще не получил препарат.

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