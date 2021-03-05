Развитие международных аэропортов России с 2010 по 2020 год

В России, по данным Федерального Агентства Воздушного Транспорта (ФАВТ), насчитывается 78 международных аэропортов. С 2010 года большая часть из них получила новые или обновлённые терминалы и взлётно-посадочные полосы.

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С 2010 в международных аэропортах было открыто 23 реконструированных терминала внутренних и/или международных рейсов. После масштабной реконструкции открылись «Пулково-1» в Санкт-Петербурге, «Толмачёво» в Новосибирске, «Рощино» в Тюмене и многие другие. До 2015 года количество открывшихся реконструированных терминалов было больше чем новых, но с 2016 ситуация кардинально изменилась.

© Фото из открытых источников

В период с 2010 по 2020 год было открыто 29 новых терминалов, причём, большая часть с 2016 по 2020 год. Среди них, открывшийся в 2017 году, аэропорт «Платов» — первый международный аэропорт построенный с нуля в современной России, а также, открывшийся в 2019 году, «Гагарин» — второй построенный с нуля международный аэропорт. В 2020 году открылось два новых терминала в Петрозаводске и Череповце. Всего новые или обновлённые терминалы получили 45 из 78 международных аэропортов.

© Фото из открытых источников

С 2010 года открылось 26 реконструированных взлётно-посадочных полос. В ходе реконструкции ВПП проводились различные работы по модернизации, в том числе по их расширению и удлинению. Самое большое удлинение получила казанская ВПП-2, её длина выросла в полтора раза (+1250 метров). А общая длина реконструированных взлётно-посадочных полос увеличилась почти на 7 км.

© Фото из открытых источников

Новых взлётно-посадочных полос было построено гораздо меньше. Всего, с 2010 года открылось 9 взлётно-посадочных полос новой постройки, при этом, общая длина этих построенных ВПП составила почти 30 км. Самая необычная взлётно-посадочная полоса была построена в аэропорту «Шереметьево». Чтобы на неё попасть самолёту нужно проехать по мосту, прямо над автомобильной дорогой. Размеры моста впечатляют, его ширина 65 метров, а длина 400 метров. А вот самая длинная взлётно-посадочная полоса была открыта в 2011 году в аэропорту «Минеральные Воды», её длина составляет 3900 метров, а ширина 60 метров. Такие размеры позволяют принимать практически любые воздушные суда. Всего новые или обновлённые ВПП получили 33 из 78 международных аэропортов.

В итоге 54 из 78 международных аэропортов получили новые либо обновлённые взлётно-посадочные полосы или терминалы.

Автор: Алексей Поветкин