Состоялась завершающая поставка оборудования «ЗиО-Подольск» для АЭС «Руппур»
АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил оборудование для второго энергоблока АЭС «Руппур».
В Республику Бангладеш отправлен последний комплект крупногабаритных изделий — четвертый сепаратор-пароперегреватель СПП-1200 и второй подогреватель высокого давления ПВД-К-5. Общий вес отгруженной продукции составил 350 тонн.
Сепаратор-пароперегреватель предназначен для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 т, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 т), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 т).
Подогреватели высокого давления ПВД-К-5 — элементы машинного зала атомной станции. ПВД — крупногабаритное изделие длиной свыше 11 метров и весом 120 тонн. Выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.
Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. Конструкторская документация разработана специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.
АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.
АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.
Читайте также...
- «ЗиО-Подольск» изготовил первое отечественное оборудование для производства СПГ
- «ЗиО-Подольск» отгрузил первый комплект оборудования машинного зала АЭС «Руппур» (Бангладеш)
- «ЗиО-Подольск» отгрузил третий комплект оборудования для АЭС «Руппур»
03.03.2112:30:38
03.03.2118:10:12
03.03.2118:18:29
03.03.2118:40:00
03.03.2119:29:07
03.03.2120:27:46
03.03.2120:48:27
04.03.2101:44:55
04.03.2116:33:00
04.03.2119:08:02
05.03.2103:29:51
04.03.2109:28:41
04.03.2116:22:40
04.03.2118:56:31
04.03.2118:58:55
04.03.2119:06:09
04.03.2120:12:41