Состоялась завершающая поставка оборудования «ЗиО-Подольск» для АЭС «Руппур»

© www.aem-group.ru

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил оборудование для второго энергоблока АЭС «Руппур».

В Республику Бангладеш отправлен последний комплект крупногабаритных изделий — четвертый сепаратор-пароперегреватель СПП-1200 и второй подогреватель высокого давления ПВД-К-5. Общий вес отгруженной продукции составил 350 тонн.

Сепаратор-пароперегреватель предназначен для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 т, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 т), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 т).

Подогреватели высокого давления ПВД-К-5 — элементы машинного зала атомной станции. ПВД — крупногабаритное изделие длиной свыше 11 метров и весом 120 тонн. Выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. Конструкторская документация разработана специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.

© www.aem-group.ru

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.