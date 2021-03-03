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Экспорт

Состоялась завершающая поставка оборудования «ЗиО-Подольск» для АЭС «Руппур»

 © www.aem-group.ru

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил оборудование для второго энергоблока АЭС «Руппур».

В Республику Бангладеш отправлен последний комплект крупногабаритных изделий — четвертый сепаратор-пароперегреватель СПП-1200 и второй подогреватель высокого давления ПВД-К-5. Общий вес отгруженной продукции составил 350 тонн.

Сепаратор-пароперегреватель предназначен для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 т, пароперегреватель первой ступени (вес аппарата 86 т), а также пароперегреватель второй ступени (весом 105 т).

Подогреватели высокого давления ПВД-К-5 — элементы машинного зала атомной станции. ПВД — крупногабаритное изделие длиной свыше 11 метров и весом 120 тонн. Выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Оборудование имеет 50-летний ресурс эксплуатации. Конструкторская документация разработана специалистами Департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.

 © www.aem-group.ru

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.
Источник: http://www.aem-group.ru/

ЗиО-Подольск, Росатом, Атомэнергомаш, Руппур, машиностроение
  • Нет аватара Диман
    03.03.2112:30:38

    Всегда задаюсь вопросом. Неужели нельзя выделить небольшую сумму денег и привести в порядок эти обшарпанные серо-бело-черные фасады и крыши ?

    Ведь это влияет на психологию людей. Когда они вокруг себя видят эти угнетающие цвета сразу падает настроение. Люди с утра идут на работу и видят это.

    Такое ощущение что директор завод или кто там из руководства не думают о внешности завода и пока крыша и фасады сами не рухнут от старости, они и пальцем не пошевелят.

    Отредактировано: Диман~12:31 03.03.21
    #1226699
    • Нет аватара brat_po_razumu
      03.03.2118:10:12

      Добротные, красивое производственные помещения, разрухи не наблюдается.

       © aozio.ru

       © podolskriamo.ru

       © podolskriamo.ru

      Отредактировано: brat_po_razumu~18:12 03.03.21
      #1226725
      • Нет аватара Диман
        03.03.2118:18:29

        Вы меня за идиота считаете ?

        1 и 2 фото это административные здания где сидят бухгалтера и прочие.

        3 фото это вид производственного цеха изнутри.

        Я же говорю про внешний вид.

        Вот на 1 фото новости внешний вид большого производственного цеха длинною в сотни метров.

        Отредактировано: Диман~18:20 03.03.21
        #1226728
        • Нет аватара brat_po_razumu
          03.03.2118:40:00

          Да — фото одного из производственных зданий дано в статье, я не стал его дублировать, конечно же.

          Добротное производственное здание, красивое, никакой разрухи-обшарпанности.

           © Фото из открытых источников

           © mosreg.ru

          Серого цвета? — это да. Не зеленого, не синего — а серого, это так.

          #1226733
          • Нет аватара Диман
            03.03.2119:29:07

            И это скорее всего тоже не производственное помещение.

            В производственных помещениях такие маленькие окна и так часто не ставят.

            По окнам четко видна этажность и разбитие на небольшие комнаты.

            У крупных машиностроительных заводов цеха в несколько этажей и окна большие чтобы сэкономить на освещении.

            #1226736
            • Нет аватара brat_po_razumu
              03.03.2120:27:46

              Товарищ, ЭТО ЗДАНИЯ ЗАВОДА «ЗиО-Подольск», еще раз: фото еще одного здания завода дано в статье.

              Всн — добротнейшие здания, никакой обшарпанности. Есть здания коричневого цвета, есть здания серого цвета. Это все на усмотрение хозяев, какого цвета они хотят. При этом — хозяева все содержат в добротном состоянии.

              #1226741
              • Нет аватара Диман
                03.03.2120:48:27

                Я же не на цвет намекаю, а на их советскую старость, облупившуюся ещё советскую побелку, покрытость грибком и плесенью, советские рассыпающиеся окна.

                Если современные отделочные панели серого цвета, то ничего страшного, но я бы лучше сделал например зелёным.

                #1226745
                • Нет аватара brat_po_razumu
                  04.03.2101:44:55

                  Товарищ. на фото — обычная, крепкая бетонная стена. Естественно — серого цвета, бетон — серый. Была бы стена кирпичная — была бы коричневого цвета, или белого, если кирпич силикатный.

                  Также на фото — целые стеклянные окна.

                  Каких-либо признаков старости, разрушения, разбитости, плесени, каких-либо дефектов — не наблюдается. Добротное здание. Да, зимой наружные стены могут покрываться инеем — это нормально.

                  Никаких рассыпающихся окон-плесени — нет.

                  я бы лучше сделал например зелёным

                  Свой дом, уважаемый — ты можешь покрасить в какой угодно цвет.

                  У тебя в доме так и сделано? Унитаз и раковина, вся сантехника — без единого потека, начищены до блеска, кухонная плита — ни капельки жира, стекла в окнах — их вообще не видно, настолько они чистые, пыль на шкафах — вытирается еженедельно, на полу — ни крошки…

                  Или — не совсем так, а?

                  Отредактировано: brat_po_razumu~01:59 04.03.21
                  #1226748
                  • Нет аватара Диман
                    04.03.2116:33:00

                    Товарищ. на фото — обычная, крепкая бетонная стена

                    На фото старая советская стена с гнилыми деревянными оконными рамами(почерневшее дерево), облупленной советской побелкой до того что уже виднеются швы стыков бетонных плит.

                    Не надо говорить что это нормально.

                    Нужно поменять окна на пластиковые, снять старую облупливающуюся побелку, бетон обработать антисептиком (против плесени и грибка) с грунтовкой и отделать современными керамогранитными плитами какого угодно цвета.

                    С момента постройки этого цеха уже прошло больше 35 лет. За такое время уже однозначно надо делать капремонт тем более сам вид об этом говорит.

                    Отредактировано: Диман~16:36 04.03.21
                    #1226784
                    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
                      04.03.2119:08:02

                      Есть такой цикл замечательных програм «Вести Севмаша». Там в одном из последних выпусков показана модернизация одного из главных зданий. Это большие капитальные затраты и всё не так просто осуществить при действующем производстве. На это тоже нужно время.

                      В Подольске тоже меняют облик завода, как видно из других фоток. А здание на фото может не очень красивое, но точно не разбитое, разрушеннои или покрытое плесенью.

                      #1226794
                    • Нет аватара brat_po_razumu
                      05.03.2103:29:51

                      О — да ты лучше любого специалиста, руководителя завода, знаеш, как им следует организовать производство! Странно, что тебя еще не взяли главой совета директоров этого объединения — или не странно?

                      А меня — не хочешь поучить, когда и какой ремонт мне делать в моем доме? Или — как мне лучше проводить филогенетический анализ или иммуноблоттинг?

                      #1226821
    • Нет аватара Sibnum
      04.03.2109:28:41

      Это не небольшие деньги. И внешний вид не самое главное в производственных цехах. Тут спорный вопрос — выделить премии работникам или фасад поправить. Согласен с вами, новые строения приятны глазу…Но тут у кого как, у вас падает, а у других не падает.

      #1226755
      • Нет аватара Диман
        04.03.2116:22:40

        Потом мы удивляемся почему наши города выглядят так серо-черно.

        Еще эти старые советские хрущевки выглядят так же убого.

        Отредактировано: Диман~16:22 04.03.21
        #1226782
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          04.03.2118:56:31

          На этом сайте полно примеров как в лучшую сторону меняются российские города и села.

          #1226790
          • Нет аватара Диман
            04.03.2118:58:55

            Товарищ говорит что внешний вид не самое главное.

            Отредактировано: Диман~18:59 04.03.21
            #1226792
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              04.03.2119:06:09

              А товарищ Диман говорит что российские города серо-черные    

              #1226793
              • Нет аватара Диман
                04.03.2120:12:41

                В основном да. Хрущевок ещё много особенно на Севере.

                #1226799
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