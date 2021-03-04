СЗ «Море» построил и сдал Росгвардии 2 скоростных катера проекта «Сарган»

Росгвардия получила шесть катеров типа «Сарган» для работы в Керченском проливе © topwar.ru

На судостроительном заводе «Море» в Крыму завершено строительство серии из восьми специальных скоростных катеров проекта «Сарган».

20.02.2021г. после прохождения государственных испытаний последние два катера переданы морскому подразделению Отдельной бригады особого назначения Южного округа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в г. Керчь, осуществляющему охрану транспортного перехода в Керченский пролив.

Специальный скоростной катер серии «Сарган» предназначен для несения патрульной службы, проведения специальных операций, а также перехвата и задержания правонарушителей в морских, речных и озерных акваториях.

Катер предназначен для плавания в прибрежных морских и внутренних водах и обладает следующими характеристиками: скорость до 45 узлов, длина 13,5м, ширина 3,5м, осадка 0,8м, дальность хода 350 морских миль, экипаж — 2 человека.

Отличные скоростные качества данных катеров и их маневренность позволяют экипажам Росгвардии эффективно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности Крымского моста.