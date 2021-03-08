В феврале 2021 прогресс строительства Амурского газоперерабатывающего завода достиг 72,8%
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zM4gQig4D3o
Источник: https://youtu.be/zM4gQig4D3o
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08.03.2112:27:38