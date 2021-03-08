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В феврале 2021 прогресс строительства Амурского газоперерабатывающего завода достиг 72,8%

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/zM4gQig4D3o
Источник: https://youtu.be/zM4gQig4D3o

Газпром, Амурская область, ГПЗ, Амурский ГПЗ
  • user78 user78
    08.03.2112:27:38

    +!

    Очень впечатляет строительство этого гигантского мегазавода стоимостью более 800 млрд рублей.    

    В мае 2018 было так:

     © Фото из открытых источников

    В феврале 2021 уже так:

     © s8.hostingkartinok.com

       

    #1227064
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