«Газпром» осуществил первую поставку «зеленого» СПГ в Европу

Группа «Газпром» 8 марта осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ). «Зеленый» СПГ был доставлен на терминал Dragon в Великобритании, покупателем партии стала Shell, говорится в сообщении «Газпрома».

В сообщении Shell отмечается, что получение первой партии российского «зеленого» СПГ на терминале в Уэльсе позволит компании поставлять газ с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Соединенного Королевства.

«Эта первая для группы „Газпром“ поставка, реализованная совместно с нашим давним партнером Shell, является еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой.

«Газпром» и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard и Climate, Community and Biodiversity. Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. В итоге поставляемая в рамках сделки партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.

«Мы благодарны „Газпрому“ за сотрудничество в организации поставки первой углеродно-нейтральной партии СПГ в Европу. Ранее мы уже поставили семь углеродно-нейтральных грузов в Азию и очень рады возможности предложить теперь этот продукт покупателям в Великобритании», — приводятся в сообщении «Газпрома» слова вице-президента Shell Energy Стива Хилла.

Углеродно-нейтральный СПГ — новый продукт, который поможет сократить углеродный след от деятельности потребителей газа.