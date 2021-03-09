«Томский завод электроприводов» запустил в серийное производство новые типы продукции

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АО «Томский завод электроприводов» (ТОМЗЭЛ) представило новые виды продукции собственной разработки в рамках выездного совещания правительства Томской области, посвященного вопросам импортозамещения и технологического развития. Директор АО «ТОМЗЭЛ» Олег Никифоров провел презентацию двух видов инновационной продукции завода — плотномера и взрывозащищенной дрели. Новые типы продукции ТОМЗЭЛа уже запущены в серийное производство. В текущем году завод планирует поставить порядка двадцати двух плотномеров в дочерние организации системы «Транснефть».

Поточный преобразователь жидкости, или поточный плотномер, представляет собой аналог импортного оборудования для использования на узлах учета нефти и нефтепродуктов предприятий нефтегазового комплекса. Качественные технические характеристики плотномера позволяют произвести замену отработавшего нормативный срок оборудования без дополнительных материальных и эксплуатационных затрат. Среди конкурентных преимуществ плотномера АО «ТОМЗЭЛ», помимо его цены, является возможность работы в диапазоне температуры от — 45 градусов до + 60 по Цельсию, отсутствие потребности в ежедневном техническом обслуживании и устойчивость к механическим воздействиям. Дрель взрывозащищенная также является уникальной разработкой специалистов завода. Ее конструкция предусматривает возможность смены аккумуляторных батарей во взрывоопасной зоне, возможность работы в различных климатических условиях. Применение в электродрели литий-железо-фосфатного аккумулятора позволяет использовать электродрель при температурах окружающего воздуха до минус 40 °C. Такие характеристики нового оборудования обеспечивают высокий уровень промышленной безопасности при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ на опасных производственных объектах нефтегазовой сферы.

Справочно: АО «ТОМЗЭЛ» (дочернее общество АО «Транснефть — Западная Сибирь») образовано в 1998 году. Основное направление деятельности завода — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

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