Борский стекольный завод запустил производство новых видов стекол для спецтехники.

«Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) запустил производство крупногабаритного и гнутого ветрового стекла для автобусов, грузовиков, сельхозтехники и поездов.

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Компания инвестировала за три года в запуск новой производственной линии около €5,5 млн. Сейчас этот вид стекла завод поставляет на одно из предприятий производителя сельхозтехники в Краснодаре. В перспективе, продукция будет направлена на экспорт в Германию.

Для Борского завода это была амбициозная задача, за которую не взялось ни одно предприятие в стране. Нужно было производить крупногабаритное, сложное по геометрии стекло, которое бы соответствовало международным стандартам. Сейчас предприятие получает сертификаты соответствия национальным системам Европы, США, Китая — чтобы поставлять продукцию на рынки других стран.

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