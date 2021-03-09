МЗ Балаково освоил новый вид катанки

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Сортопрокатный цех МЗ Балаково (предприятие холдинга «Новосталь-М») освоил производство нового вида продукции — стальной катанки в мотках диаметром от 6,5 до 16,5 мм. Металлопрокат изготовлен в соответствии со стандартом ASTM A510M и отправлен в страны Европы, сообщает пресс-служба компании.

Ранее завод уведомлял о запуске в производство катанки из марок стали SAE 1008, SAE 1010, SAE 1012, SAE 1015 диаметром от 8 до 13 мм в соответствии со стандартом АSTM A510M-18.

Сортопрокатный цех мини-завода «МЗ Балаково» производит сортовой прокат (арматуру и круг) в прутках и мотках, угловой профиль и швеллер. Производительность цеха — свыше 1 млн. т проката в год.