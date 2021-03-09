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Российские проекты за рубежом

В Тунис прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

@AmbRusTun@AmbRusTun © clck.ru

9 марта 2021 года в Тунис доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V», которая позволит начать национальную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Твиттер посольства.

«Аэробус A330» авиакомпании «Эйр Франс» доставил в Тунис 30.000 доз «Спутник V». Самолет прибыл из Москвы с пересадкой в парижском аэропорту Шарль де Голль, приземлился в международном аэропорту Карфаген. Кампанию по вакцинации в Тунисе планируется начать в субботу. В первую очередь планируется вакцинировать персонал здравоохранения. В ближайшие недели будет закуплено еще 500.000 доз.

© AP / Hassene Dridi© AP / Hassene Dridi © clck.ru

© ANSA© ANSA © img-s-msn-com.akamaized.net

© AFP / Fethi Belaid© AFP / Fethi Belaid © clck.ru

@AmbRusTun@AmbRusTun © clck.ru

Видео

  1. www.facebook.com Tuniscope
  2. Tunisia receives first major vaccine delivery
  3. Tunisia: First batch of 30,000 Sputnik V vaccines arrive in Tunis

30 января 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Туниса. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency useauthorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

@sputnikvaccine@sputnikvaccine © clck.ru

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. twitter.com AmbRusTun,
  2. rdif.ru,
  3. www.barrons.com,
  4. www.msn.com,
  5. durangoherald.com,
  6. twitter.com sputnikvaccine

экспорт, фармацевтика, вакцины, Тунис, covid-19
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