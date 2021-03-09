В Тунис прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
9 марта 2021 года в Тунис доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V», которая позволит начать национальную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает Твиттер посольства.
«Аэробус A330» авиакомпании «Эйр Франс» доставил в Тунис 30.000 доз «Спутник V». Самолет прибыл из Москвы с пересадкой в парижском аэропорту Шарль де Голль, приземлился в международном аэропорту Карфаген. Кампанию по вакцинации в Тунисе планируется начать в субботу. В первую очередь планируется вакцинировать персонал здравоохранения. В ближайшие недели будет закуплено еще 500.000 доз.
© AP / Hassene Dridi © clck.ru
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- Tunisia receives first major vaccine delivery
- Tunisia: First batch of 30,000 Sputnik V vaccines arrive in Tunis
30 января 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Туниса. Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency useauthorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.
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