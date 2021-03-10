«БДМ-Агро» запустил производство кормораздатчиков для ферм

© www.metalinfo.ru

Завод «БДМ-Агро» (г. Краснодар, входит в Ассоциацию «Росспецмаш») запустил в производство «Кормораздатчики для ферм СРК-2, СРК-3». Техника представляет собой передвижные приборы, имеющие вид тележки и бункера для засыпания кормов (сухого или сочного), сообщает пресс-служба «Росспецмаша».

Навесной кормораздатчик СРК-2 объемом 2 кубических метра и прицепная модель — кормораздатчик СРК-3 с объемом чащи 3 кубических метра перемещаются по территории животноводческого комплекса при помощи трактора.

Практика показывает, что при использовании автоматизированной техники для кормления КРС, расход потерь кормосмеси снижается до 10%, а удои молока увеличиваются. Снижаются трудоемкость процесса, потери кормовых ресурсов, сокращаются затраты времени на кормления скота.

Одношнековые кормораздатчики СРК-2, СРК-3 предназначены для приготовления (измельчения и смешивания) кормовой смеси из различных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды, кормовые добавки.

Модели агрегатируются с колесными тракторами тягового класса 1.4 (80-100 л.с), имеющими вал отбора мощности.