Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus
Специалисты института «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в стилистике бренда Aurus, сообщает пресс-служба Минпромторга. Кадры с новой разработкой представлены в Instagram-аккаунте ведомства.
В ведомстве уточнили, что разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, некоторые из которых подходят для выполнения задач подразделений МЧС и МВД. Кроме этого, возможна разработка моделей и для свободной продажи, сообщили в Минпромторге.
Прототип мотоцикла оснащен электрическим двигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.). Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.
Ранее сообщалось, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 гг.
©Видео с youtube.com
https://tass.ru...w=1615453575000
https://www.ved...ototsikla-aurus
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