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Минпромторг представил прототип электромотоцикла Aurus

 © phototass3.cdnvideo.ru

Специалисты института «НАМИ» завершили разработку прототипа первого российского электрического мотоцикла в стилистике бренда Aurus, сообщает пресс-служба Минпромторга. Кадры с новой разработкой представлены в Instagram-аккаунте ведомства.

В ведомстве уточнили, что разработанная платформа предполагает возможность создания нескольких моделей мотоциклов, некоторые из которых подходят для выполнения задач подразделений МЧС и МВД. Кроме этого, возможна разработка моделей и для свободной продажи, сообщили в Минпромторге.

Прототип мотоцикла оснащен электрическим двигателем с пиковой мощностью 140 кВт (190 л.с.). Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Ранее сообщалось, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 гг.

 © phototass3.cdnvideo.ru

 © phototass1.cdnvideo.ru

©Видео с youtube.com

https://tass.ru...w=1615453575000

https://nami.ru/news/1342

https://www.ved...ototsikla-aurus

https://twitter...minpromtorg_rus

Источник: https://ria.ru/20210311/aurus-1600724570.html

НАМИ, Аурус, мотоцикл
  • Нет аватара adlik
    11.03.2112:56:13

    140кВт впечатляет, еще бы ёмкость батареи узнать

    #1227335
  • Алексей Васильев Алексей Васильев
    11.03.2114:54:03

    Круто    

    Очень красивый и современный    

    #1227347
  • Нет аватара stirliz
    11.03.2115:37:32

    Я думал у них это всё накрылось медным тазом, ан нет, хорошо что работают. Интересно будет посмотреть на серийный Комендант, а главное качество его сборки. Ведь второе поколение Аурусов нужно делать дешевле иначе нам не вылезти в высший сегмент мирового автопрома.

    #1227353
    • Alexander V Alexander V
      11.03.2116:00:02

      Калашников тоже показывали электромотоцикл.

      #1227357
  • Druss Druss
    11.03.2116:31:05

    А что случилось с предыдущим мотоциклом который показывали в Сочи?

    #1227359
    • Нет аватара Sanzar
      11.03.2117:31:10

      Могу предположить, что это был просто концепт, демонстратор технологий, который собрали на базе серийного мотоцикла сторонней марки. Потому как надо было что-то показать в сжатые сроки. А это уже полностью своя разработка, с современным дизайном.

      #1227362
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