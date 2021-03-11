Экспортные достижения химической промышленности России в 2020 г.

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Российский экспорт химических товаров (от веществ до изделий) в основном ориентирован на производственный сегмент потребления, поэтому в 2020 г., в связи с сокращением глобального спроса, он испытал определённые трудности. При этом по важным товарам благодаря высокой конкурентоспособности в большинстве случаев удалось избежать заметного падения экспорта, а иногда — даже достичь новых рекордов, хотя количество рекордов оказалось заметно меньше, чем в предыдущие несколько лет.

Далее рассмотрим наиболее интересные экспортные достижения химической промышленности, сгруппировав товары в несколько блоков, а в них — по убыванию стоимости. Потребительская химия будет рассмотрена позднее отдельно.

Вещества и соединения

Экспорт капролактама в 2020 г. вырос на 4,1% до 237 тыс. т. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 255 млн долл. (-25%). Опередив в первой половине 2010-х гг. США и Японию, России закрепилась на втором месте в мире по экспорту капролактама, уступая только Бельгии.

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Экспорт карбоновых кислот и их производных в 2020 г. вырос на 6,8% до 325 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2006 г. (337 тыс. т). Драйверами роста стали эфиры акриловой кислоты, бутилацетат и фталевый ангидрид. В стоимостном выражении экспорт составил 241 млн долл. (-13%).

Экспорт каустической соды в 2020 г. вырос на 5,5% до 540 тыс. т. Это уступает только пику 2007-2008 гг. (560-565 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 113 млн долл. (-16%). С 2017 г. Россия входит в десятку ведущих мировых экспортёров каустической соды.

Экспорт оксидов и гидроксидов ванадия в 2020 г. вырос на 12% до 10,8 тыс. т. Это новый рекорд для современной России, а скорее всего, и вообще. В стоимостном выражении экспорт составил 88,5 млн долл. (-50%). Россия стабильно входит в тройку крупнейших экспортёров оксидов и гидроксидов ванадия.

Экспорт оксидов и гидроксидов лития в 2020 г. вырос на 14% до 8,14 тыс. т. Это очередной рекорд в новейшей истории России, рост идёт пятый год подряд, до 2016 г. поставки не превышали 2,5 тыс. т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 68 млн долл. (-13%). В 2020 г. Россия поднялась на третье место в мире по экспорту оксидов и гидроксидов лития.

Экспорт промышленных жирных кислот в 2020 г. вырос на 57% до 59 тыс. т. Это лучший результат, как минимум, с середины 1990-х годов, а скорее всего, и за всё время; прежний пик — 53 тыс. т в 2017 г. В стоимостном выражении экспорт составил 36,6 млн долл. (рост в 2,3 раза).

Экспорт гидроксида магния в 2020 г. вырос на 32% до 29,1 тыс. т. Это стало новым историческим максимумом, прежний пик — 24,4 тыс. т в 2017 г. В стоимостном выражении экспорт составил 35,2 млн долл. (+60%). Россия с 2017 г. входит в тройку ведущих мировых экспортёров гидроксида магния.

Экспорт меламина в 2020 г. вырос на 67% до 36,2 тыс. т. Это новый исторический максимум, до 2013 г. экспорта практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 28,2 млн долл. (+15%). Россия в 2020 г., по оценке, поднялась на шестое место в мире по экспорту меламина.

Экспорт пищевой соды в 2020 г. вырос на 41% до 101 тыс. т. Это стало новым максимумом для современной России, прежний пик — 79 тыс. т в 2017 г. В стоимостном выражении экспорт составил 26,3 млн долл. (+7,7%). Россия с 2017 г. входит в десятку ведущих мировых экспортёров пищевой соды.

Экспорт серной кислоты в 2020 г. вырос на 6,2% до 407 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,6 млн долл. (-1,9%).

Пластмассы

Экспорт полимеров в 2020 г. вырос на 74% и составил более 2,6 млн т, что стало новым историческим максимумом. Рекордные отгрузки зафиксированы по полиэтилену (1056 тыс. т, рост в 3 раза), полипропилену (733 тыс. т, рост в 2,3 раза), полистиролу (147 тыс. т, +7%) и акриловым полимерам (24 тыс. т, +9%). В стоимостном выражении экспорт составил 2296 млн долл. (+37%) (подробнее — здесь). Тем не менее, в мировом масштабе российский экспорт полимеров пока ещё остаётся довольно скромным, соответствуя месту на границе второго и третьего десятка стран.

Экспорт пластмассовых полуфабрикатов в 2020 г. вырос на 17% до 361 тыс. т. Рост фиксируется восьмой год подряд, каждый год поставки обновляют исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 813 млн долл. (+7,8%). В том числе поставки отдельных видов продукции составили:

однослойных плёнок и листов — 169 тыс. т (+21%),

слоистых полимерных материалов — 43 тыс. т (+17%),

нитей, прутков и профилей — 41 тыс. т (+5,4%),

пористых плёнок и листов — 41 тыс. т (+15%),

жёстких труб — 38 тыс. т (+20%),

гибких труб и шлангов — 13 тыс. т (+3,4%),

самоклеящейся плёнки — 12 тыс. т (+9%).

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Экспорт пластмассовой тары и упаковки в 2020 г. вырос на 14% до 93 тыс. т. Это очередной исторический максимум, пятый год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 228 млн долл. (+1,9%).

Экспорт строительных изделий из пластмасс в 2020 г. вырос на 13% до 71 тыс. т. Девятый год подряд обновляется исторический максимум, до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил 132 млн долл. (+4,5%).

«Тонкая» химия

Совокупный экспорт фармацевтической продукции (не считая компоненты лекарств) в 2020 г. вырос на 24% до 1053 млн долл. Это новый исторический максимум, превзошедший прошлогодний рекорд, пятый год подряд фиксируется значительный прирост.

В том числе экспорт лекарств в 2020 г. вырос на 35% до 750 млн долл., третий год подряд обновляя исторический максимум. Экспорт иммунных продуктов в 2020 г. вырос на 2,8% до 252 млн долл., четвёртый год подряд обновляя исторический максимум; основными статьями традиционно были вакцины для людей и ветеринарные вакцины, существенный вес имели иммунные продукты для розничной продажи, специфические иммунологические продукты, культуры микроорганизмов, кровь животных для фармацевтических целей, фракции крови.

© Фото из открытых источников

Экспорт пестицидов в 2020 г. вырос на 38% до 34,5 тыс. т. Это лучший результат с 1994 г., рост фиксируется пятый год подряд, по сравнению с уровнем 2014 г. поставки увеличились в 2,7 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 200 млн долл. (+32%).

Экспорт лаков и красок в 2020 г. вырос на 2,2% до 92,5 тыс. т. Это лучший результат за период с 1994 г., а возможно, и вообще — теоретически более высокими могли быть поставки только в 1992 г. В стоимостном выражении экспорт составил 132 млн долл. (-2,8%).

© Фото из открытых источников

Экспорт диагностических реагентов в 2020 г. вырос на 66% до 1213 тонн. Это лучший результат в новейшей истории России, а скорее всего, и за всё время. В стоимостном выражении экспорт составил 92 млн долл. (рост в 2,3 раза).

Экспорт готовых клеев и адгезивов в 2020 г. вырос на 4% до 11,7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 29,6 млн долл. (-3,9%).

Экспорт искусственных и готовых восков в 2020 г. вырос в 3,5 раза до 24,1 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., значительный рост фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 22,3 млн долл. (рост в 2,5 раза).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики.